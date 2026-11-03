ASELSAN KAP'a 1,1 milyar dolarlık hava savunma sözleşmesi imzalandığını bildirdi

ASELSAN KAP'a 1,1 milyar dolarlık hava savunma sözleşmesi imzalandığını bildirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda uluslararası bir müşterisiyle hava savunma sistemlerinin satışına yönelik toplam tutarı 1,1 milyar dolar olan ihracat sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Anlaşma, hava savunma sistemleri satışını kapsıyor.
ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle 1,1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, uluslararası bir müşterisi ile hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 1,1 milyar dolar olan ihracat sözleşmesi imzalandığını bildirdi.
Kaynak: AA
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