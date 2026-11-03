ASELSAN KAP'a 1,1 milyar dolarlık hava savunma sözleşmesi imzalandığını bildirdi - Son Dakika
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ASELSAN KAP'a 1,1 milyar dolarlık hava savunma sözleşmesi imzalandığını bildirdi

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ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda uluslararası bir müşterisiyle hava savunma sistemlerinin satışına yönelik toplam tutarı 1,1 milyar dolar olan ihracat sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Anlaşma, hava savunma sistemleri satışını kapsıyor.

ASELSAN, uluslararası bir müşterisiyle 1,1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, uluslararası bir müşterisi ile hava savunma sistemlerinin satışına ilişkin toplam tutarı 1,1 milyar dolar olan ihracat sözleşmesi imzalandığını bildirdi.

Kaynak: AA
TeknolojiİhracatAselsanEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: ASELSAN KAP'a 1,1 milyar dolarlık hava savunma sözleşmesi imzalandığını bildirdi - Son Dakika
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