ASELSAN zirvede, Şekerbank dibi gördü! İşte haftanın Borsa raporu

BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında haftanın en çok yükselen hissesi yüzde 24,44'lük primle 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. oldu. Şirketi yüzde 20,29'luk artışla Grainturk Holding A.Ş. ve yüzde 18,36'lık yükselişle Destek Finans Faktoring A.Ş. izledi.
Haftanın en çok değer kaybeden hissesi ise yüzde 11,59 düşüşle Şekerbank oldu. TAV Havalimanları Holding A.Ş. yüzde 6,92, KUYAŞ Gayrimenkul ise yüzde 5,21 oranında değer kaybetti.
Mali endeks bu hafta yüzde 1,86 artarak 13.806,06 puana, sanayi endeksi yüzde 3,11 yükselişle 13.524,47 puana çıktı. Teknoloji endeksindeki yüzde 7,71'lik yükseliş dikkat çekerken, endeks 24.756,41 puana ulaştı. Hizmetler endeksi ise yüzde 2,10 prim yaparak 10.453,47 puan oldu.
Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler arasında piyasa değeri en yüksek şirket, 835 milyar 392 milyon liralık değeriyle ASELSAN oldu. ASELSAN'ı 588 milyar lira piyasa değeriyle Garanti BBVA ve 441 milyar 500 milyon lira ile Koç Holding takip etti.
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