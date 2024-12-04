Asgari Ücret Açıklaması

Ekonomi

Bakan Işıkhan: "Şimdiden bir oran vermek Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine gölge düşürmemeli"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücretin artışına ilişkin herkes ne kadar artacağı sorusunun cevabını arıyor, şimdiden bir oran vermek Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu tarafından bu yıl 6'ıncısı düzenlenen 'Ortak Yarınlar Ödül Programı' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla gerçekleşti. 'Çalışma Hayatının Geleceği' temasıyla gerçekleştirilen program çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılması ve bu bilinçle hayata geçirilen projelerin görünürlüğünün arttırılması hedeflendi.

Program çerçevesinde bir açılış konuşması gerçekleştiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, programın geçen sene 'Cumhuriyet'in 100'üncü Yılında Çalışma Hayatı' temasıyla gerçekleştirildiğini hatırlattı. Bu yıl ise programın 'Çalışma Hayatının Geleceği' temasıyla düzenlendiğini dile getiren Işıkhan, gelecek hedefleri ele alan bir Türkiye'nin sosyal sorumluluk projelerinin değerlendirileceğini kaydetti.

Bakan Işıkhan Ortak Yarınlar' projelerinin önemine vurgu yaparak, "Şu bir gerçek ki, bu platformun da hareket noktası olan 'Ortak Yarınlar' anlayışı; ortak hedefleri ve ortak bir vizyonu gerekli kılmaktadır. Aynı zamanda ortak yarınlar; sürdürülebilir, kapsayıcı, yenilikçi girişimlerle inşa edilebilir. İnanıyorum ki geçmiş dönemlerde olduğu gibi bugün de başta çalışma hayatı olmak üzere ülkemizin ve milletimizin ortak geleceğine katkı sunacak yeni fikirler ortaya çıkacaktır" açıklamasında bulundu.

"Asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve sürdürülebilir üretim kapasitesini gözetmesini temenni ediyoruz"

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık'ta işçi ve işveren sendikalarımızın temsilcilerinin katılımıyla çalışmalarına başlayacağını hatırlatarak, "Komisyon tarafından belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızın refahı ve işverenlerimizin sürdürülebilir üretim kapasitesini de gözetecek bir denge ile oluşmasını temenni ediyoruz. Bu dengenin sosyal adalet anlayışımız ve ekonomik kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda şekillenmesini ümit ediyoruz. Bizler; işçisinden işverenine, istihdamın tüm paydaşlarının hak ve menfaatlerini koruma sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ediyor, Türkiye Yüzyılı'nda çalışma hayatına yakışan bir uzlaşıyı hep birlikte inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Şimdiden bir oran vermek Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine gölge düşürmemeli"

Asgari ücretin artışına ilişkin herkesin ne kadar artacağı sorusuna cevap aradığını dile getiren Işıkhan, "Elbette hem işveren, hem işçi temsilcilerinin gönlünden geçen asgari ücret rakamları var. Ancak bildiğiniz gibi asgari ücreti; Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. İşveren ve işçi örgütlerimiz fikirlerini, düşüncelerini; Komisyonda yer alan temsilcilere iletebilirler. Komisyon üyeleri; hep birlikte bu fikirleri, teklifleri değerlendirecektir. Şimdiden bir oran vermek Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzun iradesine, hassasiyetine gölge düşürmemeli. Zira komisyon tüm sosyal paydaşların olduğu bir yapıda. Tüm üyelerin iradesiyle 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret belli olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Işıkhan, çalışan, üreten, tam bağımsız Türkiye hedefine girişimciler, yatırımcı firmalar, istihdama destek veren işverenler ve sosyal paydaşlarla birlikte yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Yaklaşık 100 kurumdan, birbirinden kıymetli 300'e yakın başvuru aldık"

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise, programın ana temasını 'Çalışma Hayatının Geleceği' olarak belirlediklerini ifade ederek, "Bu sene de kamudan özel sektöre, sivil toplum kuruluşlarından eğitim kurumlarına kadar yaklaşık 100 kurumdan, birbirinden kıymetli 300'e yakın başvuru aldık. Emek sarf eden, ülkemiz için fayda oluşturan tüm kurumlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Akkol, bu sene projelerin 8 farklı kategoride değerlendirildiğini belirterek, her bir kategorinin kendi içerisinde çok özel olduğunu ve TİSK tarafından önemli konular olduğunu dile getirdi.

Program, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un konuşmalarının ardından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasıyla devam etti.