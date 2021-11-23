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Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam! - Son Dakika

Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam!

23.11.2021 12:33
Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam!

Hükümet cephesinde asgari ücrete dair bir araştırma yapıldığı öğrenilirken, dar gelirli paketi konusunda son viraja girildiği ifade edildi. 3600 ek gösterge ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi konusunda yapılan çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Enflasyon artı 8-10 puan tartışılırken, asgari ücretin 3 bin 600 lira civarında olacağı öne sürülüyor.

Çalışma Bakanlığı'nda Asgari Ücret, 3600 gösterge ve emekli maaşlarının iyileştirilmesi başlıkları altında yapılan çalışmalar konusunda, AKP'ye birkaç kez bilgi verildi. Parti kurmaylarıyla yapılan toplantılarda, 'olasılıklar ve yapılabilirlik' üzerine değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.

Verilen bilgiye göre, bakanlık özel bir araştırma yaptırarak, sektörel asgari ücret uygulamasını da değerlendiriyor. Belirlenecek asgari ücretin enflasyonunun ne kadar üzerinde olacağına ilişkin alternatifler ortaya kondu. Enflasyon artı 8-10 puan önerilerinin değerlendirildiği, bunun da 3 bin 600 lira civarında bir rakam edeceği belirtiliyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı toplantılarda rakam telaffuz etmek yerine genel dengeler üzerinden bilgi verdiği öğrenildi.

VERGİ KALKMAYACAK İDDİASI

Toplantılarda, asgari ücretin ekonomik dengelerin dışında yüksek belirlemesinin, tüm ücret skalasını bozabileceği, asgari ücretle işçi çalıştıran küçük işlemelerin kayıt dışı çalıştırma yolunu tercih edeceği, bunun da çalışanlar aleyhine sonuç doğurabileceğine dair değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca, devletin işverene ödediği 75 liralık prim desteğinin, 100 lira olarak uygulanmasının da gündemde olduğu belirtildi.

Bakan Bilgin'in ayrıca, "Asgari ücretten verginin kaldırılması tartışması doğru değil, mümkün de değil. Bu kesintilerle çalışanların sağlık harcamaları, sosyal güvenlik giderleri karşılanıyor. Ama sektörel asgari ücreti tartışıyoruz. Seçenekleri değerlendirerek, karar vereceğiz. Belli meslekler var ki; belki standart ücretin üzerinde olabilecek" dediği öğrenildi.

EMEKLİ MAAŞLARI DA MASADA

Çalışmanın diğer ayağını oluşturan 3600 Ek Gösterge ve Emeklilik maaşlarının iyileştirilmesinin de masada olduğu belirtildi. Ancak, 3600 ek gösterge konusunda sıkıntı olduğu, bu göstergenin üniversite mezunlarına uygulandığı, lise mezunu kamu çalışanlarının bundan yararlandırılamayacağı belirtildi. Bu nedenle, 3600 ek gösterge dışında yeni bir tanımla, farklı bir çalışma yapıldığı öğrenildi. Emekli maaşlarının iyileştirilmesinin ise daha çok seyyanen artış şeklinde olması bekleniyor.

Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam!

Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Asgari ücret ne kadar olacak: İşte bakanlık koridorlarında telaffuz edilen rakam! - Son Dakika
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