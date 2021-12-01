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Asgari ücret zammı için 3 senaryo konuşuluyor! Hangisi gerçek olacak? - Son Dakika

Asgari ücret zammı için 3 senaryo konuşuluyor! Hangisi gerçek olacak?

01.12.2021 09:18
Asgari ücret zammı için 3 senaryo konuşuluyor! Hangisi gerçek olacak?

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret görüşmelerinde ilk toplantı bugün yapılacak. Asgari ücrette vergi yüküne formüller aranırken, zam oranında ise beklentiler üç senaryo üzerinde yoğunlaşıyor.

Asgari ücretle ilgili görüşmeler başta elektrik, doğalgaz ve akaryakıt olmak üzere birçok kalemde yapılan zamların gölgesinde bugün başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise Türk-İş temsil edecek. İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını da Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapacak.

NE KADAR VERGİ KESİLİYOR?

Şu anda asgari ücretten SGK primi, gelir vergisi, damga vergisi ve işsizlik sigortası işçi payı olmak üzere 752 TL kesinti yapılıyor. Asgari ücretliden yüzde 15 gelir vergisi ve binde 7.59 oranında damga vergisi kesiliyor. Bu iki vergi için işçinin maaşından yapılan aylık kesinti 214 TL. Taraflar ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını istiyor.

BU YIL ERKEN SONUÇLANABİLİR

Taraflar, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin yeni asgari ücreti aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edebileceği belirtiliyor.

Asgari ücret yüzde 24 artarsa 3.500 TL'ye çıkacak. Yüzde 33 zamlanırsa 3.750 TL olacak. Asgari ücretin 4.000 TL olması için ise yüzde 40'ın üzerinde zam yapılması gerekiyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş.

Asgari ücret zammı için 3 senaryo konuşuluyor! Hangisi gerçek olacak?

Asgari Ücret 2022, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücret zammı için 3 senaryo konuşuluyor! Hangisi gerçek olacak? - Son Dakika Ekonomi


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