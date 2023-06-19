Asgari Ücret Zammı İçin Komisyon Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika
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Asgari Ücret Zammı İçin Komisyon Toplantıları Devam Ediyor

19.06.2023 15:45

7 milyondan fazla çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için oluşturulan komisyon, ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar, rakam konusunda henüz bir karar alınmadığını ancak bu hafta içerisinde üçüncü toplantıyı yapacaklarını belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise asgari ücretin açıklanacağı gün hakkında henüz bir bilgi vermedi.

7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için bugün saat 10.00'da bir araya geldi.

BU HAFTA 3. TOPLANTI YAPILACAK

Toplantının ardından ilk açıklama Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar'dan geldi. Ağar, "Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum." dedi.

"AÇIKLANACAĞI GÜN BELİRLENMEDİ"

Saat 14.00'te ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi. Toplantının ardından gözlerin çevrildiği Bakan Işıkhan, "Asgari ücretin açıklanacağı gün belirlenmedi, üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR (1)
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını tamamladı Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını tamamladı

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Son Dakika Ekonomi Asgari Ücret Zammı İçin Komisyon Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Asgari Ücret Zammı İçin Komisyon Toplantıları Devam Ediyor - Son Dakika
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