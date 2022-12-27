Bakan Vedat Bilgin ile pazarlık masasına oturan Memur-Sen'den maaş zammı için 2 önemli talep!

Asgari ücret zammının belli olmasının ardından sıra memur zammına geldi. 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla memur ve emekliye yapılacak zam oranı kesinleşecek. Ancak ek zam isteyen memur temsilcisi Memur-Sen, taleplerini iletmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya geldi.

VERGİ MATRAHI VE EK ZAM TALEBİ

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memurlar için 2 önemli talepte bulundu. Vergi matrahının yükseltilmesini ve ek zam istediklerini belirten Yalçın, "Vergi matrahı konusunda huzursuzluğumuz var. Son birkaç ay kamu görevlileri matrahlardan kaynaklı olarak aldıkları ücreti kaybediyorlar. Vergi matrahı yükseltilmeli oran yüzde 15'e sabitlenmeli. Memurlara enflasyon farkının dışında bir zam yapılması zaruri hale geldi. En düşük memur maaşında iyileştirme yapılması gerekiyor. Kiralar memurları zorluyor, büyük şehirlerden kaçış başladı" ifadelerini kullandı.

"İŞÇİLERİMİZİN TALEPLERİNİ İLETTİK"

Yalçın konuşmasının devamında şunları söyledi: "Hassasiyetimizi ifade ettik. 4A kadrosuna alınacak arkadaşlarımızın beklentilerini aktardık. Usta öğretici, ek ders gibi beklentileri ilettik. İşçilerimizin taleplerini ilettik. Emekli aylıkları konusunda yaklaşımlarımızı ifade ettik. Tamamı sözleşmeli olan kurumlardaki personelin durumuna ilişkin yaklaşımımızı paylaştık. Memur işi yapan işçiler memur kadrosu bekliyor, bu konuda talebimizi aktardık.

"BEKLENTİMİZ EK GÖSTERGEDE ADALET SAĞLANMASI"

Ek gösterge düzenlemesi konusunda da kamuoyuna 5 milyon 300 bin insanı ilgilendiren bir düzenleme yapıldığı için bu konuda memnuniyetimizi ifade ettik. 1. dereceye kadar yükselenlerin 3600 ek göstergeye yükselmesi konusundaki talebimizi bir kez daha ifade ettik. Beklentimiz ek göstergede adalet sağlanması."