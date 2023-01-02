Asgari ücrete seçim öncesi ara zam yapılacak mı? Türk-İş Başkanı Atalay yanıtladı - Son Dakika
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Asgari ücrete seçim öncesi ara zam yapılacak mı? Türk-İş Başkanı Atalay yanıtladı

02.01.2023 10:03

Asgari ücretin belirlenme sürecinde yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kendisine yöneltilen "Seçime giderken asgari ücrete tekrar bir artış olur mu sizce?" sorusuna, "Benimle konuşan yok, bilmiyorum. Ama o gün orada olsam bu önerimi de ifade ederdim. Tekrar toplanmaya gerek yok. Otomatik olarak asgari ücretliye artış uygulanmalı. Kafamdaki bu" yanıtını verdi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 2023 asgari ücretinin belirlenme sürecinde yaşanan sıkıntılara ve kendisine yönelik eleştirilere açıklık getirdi.

"9 BİN TL TOPLUMUN KABUL EDECEĞİ BİR RAKAMDI"

Asgari ücret için 9 bin TL talebinde bulunması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sırtında küfe olmayanlar rahat konuşuyor" sözleriyle karşılık verdiği Atalay, son toplantıya katılmamasıyla ilgili "Ben dediğime ve aldığımız karara bakıyorum. 8 bin 500 TL kötü oldu demiyorum. Ama 9 bin TL bizim içimize sinen, toplumun kabul edeceği bir rakamdı. Ben açıklama sırasında yoktum. Bunu bakan da işveren başkanı da biliyor. 9 bin TL'ye gelirseniz beni çağırın ama bunu vermeyecekseniz ben gelmeyeceğim. Sonuç olarak orada değildim" diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BANA MI DEDİ BİLMİYORUM"

Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri kendisine mi yönelik söylediği sorusuna ise "Dikkatli dinledim, ertesi gün de imzalarken genelde de söyledi. Bana mı dedi bilmiyorum. Benim için bir mahsuru yok. O işini yapıyor ben işimi yapıyorum. O devletin cumhurbaşkanı ben de Türk İş başkanıyım. Ben 100 gram kıyma alanların, ekmek arası köfte yiyenlerin değil, ekmek arası patates yiyenlerin temsilcisiyim. Ben öyle yaşadım, geldim. Benim sırtımda milyonların vebali var. Küçük esnafın durumunu da biliyorum. Onları da savunuyorum. "Bu rakamı ödeyemez" diyorum. Ben sermaye düşmanlığı yapmam. Büyük firmalara bir itirazım yok ama Anadolu'da kasaplar, terziler, ayakkabı tamircileri, üç beş kişinin çalıştığı yerler var. Onların da desteklenmesi gerektiğini de ifade ediyorum" dedi.

"OTOMATİK OLARAK ASGARİ ÜCRETLİYE ARTIŞ UYGULANMALI"

Teklif ettiği 9 bin TL'nin gerçekçi bir rakam olduğunu ve neden böylesine bir rakamın değil de 8 bin 506 TL tercih edildiğini de bu rakamı uygun görmeyenlere sormak gerektiğini ifade eden Türk-İş Başkanı Atalay, "Seçime giderken tekrar bir artış olur mu sizce?" sorusuna ise "Benimle konuşan yok, bilmiyorum. Ama o gün orada olsam bu önerimi de ifade ederdim. Tekrar toplanmaya gerek yok. Otomatik olarak asgari ücretliye artış uygulanmalı. Kafamdaki bu" yanıtını verdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ergün Atalay, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari ücrete seçim öncesi ara zam yapılacak mı? Türk-İş Başkanı Atalay yanıtladı - Son Dakika


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