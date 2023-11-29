 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Son araştırmayla hesap değişti! İşte asgari ücret zammı için masadaki son rakam - Son Dakika

Son araştırmayla hesap değişti! İşte asgari ücret zammı için masadaki son rakam

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete 2024'te tek zam sinyali vermesinin ardından hesap değişti. Pazarlıkta çıtayı biraz daha yukarı çıkarması beklenen işçi temsilcisi Türk-İş'in masaya bekar bir çalışanın yaşama maliyeti olan 18 bin 239 lirayı getirmesi bekleniyor. Türk-İş'in önerisi kabul edilirse asgari ücrete yüzde 60 zam yapılmış olacak ve iş verene maliyeti 25 bin lirayı aşacak.

29.11.2023 - 09:40,  Güncelleme: 10:05
Abone Ol

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammını belirlemek için ilk toplantısını 1 Aralık Cuma günü gerçekleştirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın önümüzdeki yıl asgari ücrete tek zam yapılacağını söylemesiyle hesap değişti. Bu gelişme üzerine TÜRK-İŞ'in bekar bir çalışanın yaşama maliyeti olan 18 bin 239 lirayı masaya getirmesi bekleniyor.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 37.76

Asgari ücret zammında enflasyon kritik bir öneme sahip. Hükümet kanadı sürecin başından beri çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğini belirtiyor. Hem Orta Vadeli Program'da hem de Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65. Bu orana göre 6 aylık enflasyon yüzde 37.76 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Asgari ücretin işverene maliyeti 25 bin lirayı aşacak! İşte masadaki son rakam

TEK ZAM SÖYLEMİ ÜZERİNE HESAP DEĞİŞTİ

Bu zamana kadar yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyona refah payının eklenmesi ve zammın yüzde 45-50 aralığına çekileceği konuşuluyordu. Ancak Bakan Işıkhan asgari ücrete tek zam sinyali vermesinin ardından hesap değişti.

Asgari ücretin işverene maliyeti 25 bin lirayı aşacak! İşte masadaki son rakam

BAKAN IŞIKHAN: İKİNCİ ZAMMA GEREK OLMAYACAK

Bakan Işıkhan hafta başında gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, "2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, "Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuzda ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü." dedi.

Asgari ücretin işverene maliyeti 25 bin lirayı aşacak! İşte masadaki son rakam

YÜZDE 60'LIK ZAM GÜNDEMDE

Bu gelişme üzerine asgari ücrette bekar bir çalışanın yaşam maliyeti olan 18 bin 239 lira gündeme geldi. İşçi temsilcisi Türk-İş'in pazarlık masasına bu rakamı getirmesi bekleniyor. Eğer komisyon bu rakamı kabul ederse asgari ücrete yüzde 60 oranında zam yapılacak ve işverene maliyeti 25 bin 212 liraya çıkacak.

Asgari Ücret, Zam, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Son araştırmayla hesap değişti! İşte asgari ücret zammı için masadaki son rakam - Son Dakika


09:46
ABD'ye ait askeri uçak, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü ABD'ye ait askeri uçak, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü
09:40
Son araştırmayla hesap değişti! İşte asgari ücret zammı için masadaki son rakam Son araştırmayla hesap değişti! İşte asgari ücret zammı için masadaki son rakam
09:27
Haklarında soruşturma başlatılan Özlem Öz isyan etti: Bilgim yok, bana soru sormayın Haklarında soruşturma başlatılan Özlem Öz isyan etti: Bilgim yok, bana soru sormayın
09:24
Kayıp milyon dolarlar Bulgaristan'da mı? Seçil Erzan'ın çantacısı Ali Yörük'ün dikkat çeken trafiği Kayıp milyon dolarlar Bulgaristan'da mı? Seçil Erzan'ın çantacısı Ali Yörük'ün dikkat çeken trafiği
09:02
Futbolu kökünden değiştirecek yeniliğe onay çıktı! Turuncu kart uygulaması hayata geçiriliyor Futbolu kökünden değiştirecek yeniliğe onay çıktı! Turuncu kart uygulaması hayata geçiriliyor
08:53
Bakan Fidan mevkidaşlarıyla görüştü! 2 karenin de dikkat çeken bir ortak noktası var Bakan Fidan mevkidaşlarıyla görüştü! 2 karenin de dikkat çeken bir ortak noktası var
08:33
15 ilde Sibergöz operasyonu! 70 milyon TL'lik hareket tespit edildi, 37 şüpheli gözaltında 15 ilde Sibergöz operasyonu! 70 milyon TL'lik hareket tespit edildi, 37 şüpheli gözaltında
08:32
Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Çaldığı düdük olay oldu Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Çaldığı düdük olay oldu

Son Dakika
09:46 ABD'ye ait askeri uçak, Japonya'nın Yakuşima Adası yakınlarında okyanusa düştü
09:40 Son araştırmayla hesap değişti! İşte asgari ücret zammı için masadaki son rakam
09:27 Haklarında soruşturma başlatılan Özlem Öz isyan etti: Bilgim yok, bana soru sormayın
09:24 Kayıp milyon dolarlar Bulgaristan'da mı? Seçil Erzan'ın çantacısı Ali Yörük'ün dikkat çeken trafiği
09:02 Futbolu kökünden değiştirecek yeniliğe onay çıktı! Turuncu kart uygulaması hayata geçiriliyor
08:53 Bakan Fidan mevkidaşlarıyla görüştü! 2 karenin de dikkat çeken bir ortak noktası var
08:32 Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Çaldığı düdük olay oldu
08:33 15 ilde Sibergöz operasyonu! 70 milyon TL'lik hareket tespit edildi, 37 şüpheli gözaltında
08:27 Kızıl Goncalar dizisinden ilk fragman geldi! Başrol Özgü Namal rolü için tesettüre girdi
02:57 Fırtına, Sakarya'nın turistik ilçesini yıktı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2023 10:24:32. #1.13#
SON DAKİKA: Son araştırmayla hesap değişti! İşte asgari ücret zammı için masadaki son rakam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement