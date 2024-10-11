Asgari Ücrette Adil Hedefler

Ekonomi

Bakan Işıkhan: "İşçimizin de, işverenimizin de maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz"

"Yabancı çalışanlar, yerli iş gücünü doğrudan etkilememektedir"

"3 yıllık süreçte kadın istihdam oranımızı 34 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz"

"Geleneklerimize yakın olan ülkelerden yabancı iş gücünü karşılamayı hedefliyoruz"

ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret sürecini hükümet olarak adil, şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Tüm tarafların, işçimizin, işverenimizin de maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu başta olmak üzere işgücü verileri, işsizlik oranları, İşgücü Uyum Programı ve yabancı işgücü kullanımı konularına ilişkin konuşan Işıkhan, işçi ve işverenlerin maksimum faydayı elde edeceği bir asgari ücreti tespit etmeyi hedeflediklerini kaydetti. Ağustos ayı TÜİK verilerinin paylaşıldığını hatırlatan Işıkhan, son dönemlerde de işsizlik ve istihdam verilerinde çok önemli hedeflere kavuştuklarını kaydetti. İşsizliğin azaltılması ve iş gücü piyasasında arz ve talebin eşleştirilmesi sürecinde bakanlık olarak bütüncül politikalar uyguladıklarını aktaran Işıkhan, "Dün açıklanan TÜİK verilerinde işsizlik oranı ağustos ayında önceki aya göre 0,3 puan azalışla yüzde 8,5 olarak gerçekleşti. İşsiz sayısı da 89 bin kişi azalarak, 3 milyon 55 bin kişiye gerilemiş oldu. İstihdam oranımız ağustosta önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 49,7 seviyesine, istihdam sayımız, burası çok önemli, 78 bin kişi artarak 32 milyon 776 bin kişiye yükselmiş oldu" açıklamasında bulundu.

"Genç istihdam oranımız önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 42,3 seviyesinde gerçekleşti"

İş gücüne katılım oranlarının da bir önceki seneye göre artış gösterdiğini belirten Işıkhan, "İş gücüne katılım oranımız geçtiğimiz yıla göre 1 puan artarak yüzde 54,9 seviyesine ulaşmış oldu. Genç istihdam ve kadın istihdamı noktasında elde ettiğimiz veriler de gerçekten çok bizi memnun edecek düzeyde. Genç istihdam oranımız önceki yıla göre 1,8 puan artarak yüzde 42,3 seviyesinde gerçekleşti. Gençlerin iş gücüne katılım oranında da 2,3 puan artarak yüzde 50,2 seviyesine ulaştı" ifadelerini kullandı.

"Kadın istihdam oranımız 1,3 puan artarak yüzde 32,9 seviyesine de ulaşmış oldu"

Kadın işsizlik oranlarının da kendileri için önem arz ettiğinin altını çizen Işıkhan, "Kadın işsizlik oranı yüzde 1,1 puan azalarak geçen yıla göre yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti. Kadın istihdam oranımız da 1,3 puan artarak yüzde 32,9 seviyesine de ulaşmış oldu. Kadınların iş gücü oranına katılım oranında da 1 puan artış sağlayarak yüzde 37,3 seviyesine ulaşmış olduk" şeklinde konuştu.

"3 yıllık süreçte kadın istihdam oranımızı 34 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz"

Bakanlık olarak uyguladıkları politikalarla hedef grubuna kadınları aldıklarını dile getiren Işıkhan, "Kadınları özellikle ülkemizin kalkınmasında ve sürdürülebilir büyüme sürecinde de bakanlık olarak kadın istihdamına ayrı bir önem veriyoruz. Nasıl veriyoruz? Uyguladığımız politikalarla. Örneğin şubat ayında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle, sizin de bilginiz malumdur, kadınların çalışma hayatına daha aktif katılımını sağlamak amacıyla ve kayıtlı kadın istihdamını artırmak amacıyla 'İş Pozitif' adı altında bir programı hayata geçirdik. Bu programla birlikte aslında hem iş gücünde, kadın iş gücünde ve istihdamda çok önemli hedefler planlamaktayız. Bu hedeflerimiz doğrultusunda inşallah 3 yıllık süreçte istihdam oranımızı 34 milyon kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kadınların iş piyasasında hiç yer almadığı ya da çok az yer aldığı alanları belirlediklerini vurgulayan Işıkhan, bu doğrultuda her meslekte 'Kadın Eli' projesini hayata geçirdiklerini kaydetti. Işıkhan, bu çerçevede özel sektörde yaptıkları iş birlikleriyle forklift operatörlüğü, kepçe operatörlüğü, kule vinç operatörü, bilgisayarlı makine operatörü, merkezi kumanda operatörü, kantarcılık ve ambarcılık gibi kadın istihdamının çok az olduğu yerlerde iş birlikleri geliştireceklerini kaydetti.

"İUP kontenjanına giren vatandaşlarımızı kısa süreli sigorta kapsamına alıyoruz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlana İşgücü Uyum Programı'na dair bilgiler veren Işıkhan, özellikle işsizlerin ve özel politika gerektiren gruplar olan kadınlar, engelliler, eski hükümlüler gibi yanında gençlerin iş gücü piyasasına girmelerini kolaylaştırıcı çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Program çerçevesinde aynı zamanda eğitim verilerek özel gruplardaki vatandaşların istihdama geçişlerini kolaylaştırdıklarını söyleyen Işıkhan, "Şimdi çalışmayan, işsiz olan, atıl durumda bulunan vatandaşlarımızı iş dünyasına katmak, üretken hale getirmek bizim en önemli görevlerimiz arasında. Bunun yanında İUP olarak özetlediğimiz İşgücü Uyum Programı kapsamında bu kişilere bakın ilk 1 ayda haftada 5 gün 37,5 saat, sonrasında da haftada 3 gün 22,5 saat olacak şekilde bir program planladık. Burada günlük 7-7,5 saat için günlük 666 lira ödeyeceğiz İUP kontenjanına giren vatandaşlarımıza ve kısa süreli sigorta kapsamına alıyoruz" dedi.

"Tüm kamu kuruluşlarının icraat alanlarında İUP kapsamında istihdam edebildiğimiz bu vatandaşlarımız çalışabilecekler"

Işıkhan, İUP kapsamındaki vatandaşların tarımsal üretim uygulamaları ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesinde aktif roller üstlenebileceğini de belirterek, "Tarihi ve kültürel faaliyetlerin gerçekleştirmeleri aklınıza gelebilecek yani tüm kamu kurum ve kuruluşlarının icraat alanına gelen alanlarda da İUP kapsamında istihdam edebildiğimiz bu vatandaşlarımız çalışabilecekler. Özellikle hedef grubumuzda öğrenciler ve ev kadınları var" ifadelerine yer verdi.

"Yabancı çalışanlar yerli iş gücünü doğrudan etkilememektedir"

Yabancı çalışanların işgücü ve istihdam verilerine olan etkisine de değinen Işıkhan, "Yabancı çalışanlar yerli iş gücünü doğrudan etkilememektedir. Doldurmadığımız alanlarda tamamlayıcı bir role sahiptir yabancı iş gücü. Özellikle bunun altını çizmek isterim. Yoksa vatandaşlarımız içerisinde çalışmak, istihdama girmek isteyen, üretime katılmak isteyen vatandaşlarımız için de asla bir risk oluşturmamaktadır. Biraz önce girişte söyledim, Almanya, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde doğum oranının neredeyse sıfıra, eksiye düştüğü alanlarda, durumlarda iş gücünü nasıl karşılayacak bu ülkeler? Yabancı iş gücünü kullanarak aslında Almanya büyümesini gerçekleştiriyor. Ama nitelikli iş gücünü seçip istihdama yönlendiriyor. Böylece sosyal güvenlik sistemi için gerekli olan primlerin toplanması, sonrasında emekli olacakların da emekli aylıklarının ödenmesi noktasında çok büyük gelir elde etmiş oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Geleneklerimize yakın olan ülkelerden yabancı iş gücünü karşılamayı hedefliyoruz"

Işıkhan, birçok ülkenin yabancı iş gücünü aktif bir şekilde kullandığını belirterek, "Bizim hedefimiz özellikle evde bakım hizmetleri ve kritik alanlarda, stratejik alanlarda özellikle akraba topluluklarımıza, yani bizim kültürümüze, geleneklerimize yakın olan ülkelerden biz bu vatandaşlarımızı yabancı iş gücünü karşılamayı hedefliyoruz. Özbekistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve diğer bize yakın olan ülkelerden biz bunu sağlamaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Tüm tarafların, işçimizin, işverenimizin de maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz"

Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin de konuşan Işıkhan, "Elbette asgari ücret çalışanlarımızın refah düzeyini belirleyen minimum ücreti ifade etmekte. Ancak asgari ücrette sizin de bildiğiniz gibi hükümet olarak tek başımıza karar verdiğimiz bir konu değil. Şimdi aralık ayının başında inşallah işçi, işveren temsilcileriyle birlikte bir süreci başlatacağız. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz işçi temsilcilerinden, işveren temsilcilerinden, hükümet temsilcilerinden oluşan bu komisyon bir araya gelecek. Bir araya geldiği zaman da bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu özellikle ülkemizin ekonomik koşullarını, makro düzeyde uygulanan politikaları, enflasyon oranlarını ve kapsamlı bir şekilde iş gücünün taleplerini, ihtiyaçlarını karşılayacak oranın ne olacağı konusunda hep birlikte istişarede bulunarak bizim gündemimize getiriyorlar. Biz de hükümet olarak süreci adil, şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Tüm tarafların, işçimizin, işverenimizin de maksimum faydayı elde edecek noktada asgari ücreti tespit etmeyi hedefliyoruz" dedi.