Asgari ücrette kritik toplantı! Bakan Işıkhan, pazartesi günü TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla görüşecek

Asgari ücrete ara zam için çalışmalarına dün resmen start verildi. Tespit komisyonu ilk toplantı için dün saat 14.00'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi.

"BAYRAMDAN ÖNCE BİTMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yaklaşık 1 saat süren toplantı sonrasında ilk açıklama TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak'tan geldi. Solak, "Bayramdan önce bitmesini bekliyoruz. Toplantı yarın da olabilir, herhangi bir tarih yok. Talebimiz bir an önce bu toplantının bitmesi. Ev kiralarına, hayat pahalılığına göre asgari ücretin güncellenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

PAZARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞECEKLER

Süreç dikkatle takip edilirken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, pazartesi günü TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile görüşecek. Toplantı saat 14.00'te başlayacak.

KOMİSYON KARARI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A İLETİLECEK

Öte yandan dünkü Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer aldı. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil etti. Görüşmenin ardından komisyondan çıkan karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilecek. Erdoğan'ın inisiyatif kullanarak son bir dokunuş yapması beklenen asgari ücret rakamı kamuoyuyla paylaşılacak.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 8.506 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.