Asgari Ücrette Rakam Belirsizliği Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asgari Ücrette Rakam Belirsizliği Devam Ediyor

Asgari Ücrette Rakam Belirsizliği Devam Ediyor

TÜRK-İŞ Başkan Yardımcısı Ağar, asgari ücret toplantısında rakam açıklanmadığını belirtti.

16.12.2024 16:50
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TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, "Gerek işveren temsilcilerimiz gerek hükümet temsilcilerine bir rakam açıklayın dedik. Bu rakam üzerinde kamuoyuyla paylaşalım, kamuoyunda bu rakamları gündeme getirelim, ona göre bir yol çizelim dedik. Ancak rakam açıklanmadı" dedi.

Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında süreç devam ediyor. İlk toplantısını 10 Aralık tarihinde gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 14.30'da ikinci kez bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren toplantının ardından TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar basın açıklamasında bulundu.

" Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve TÜİK temsilcileri sunum yaptı"

Burada konuşan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu olarak ikinci toplantılarını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Birinci toplantı olduğu gibi bugün de görüşmelerimiz hemen hemen birbiriyle benzer görüşmelerdi. Gerek Hazine ve Maliye Bakanlığımız, gerek Ticaret Bakanlığımız ve TÜİK sunumlarını yaptılar onları dinledik. Daha sonra biz yine kendi görüşlerimizi söyledik. İşveren temsilcileri kendi görüşlerini söylediler ve toplantı sona erdi" açıklamasında bulundu.

"Toplantıda rakam açıklanmadı"

Ağar, toplantıda rakam konuşulmadığını ifade ederek, "Bununla ilgili geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz toplantılarda; birinci toplantı, ikinci toplantı, üçüncü toplantı, dördüncü toplantıya kadar herhangi bir ücretin belirlenmediğini dolayısıyla son açıklama saatine 10 dakika kala rakam söylendiğini ve açıklama yapıldığını bu çerçevede hiçbir yaptırım gücümüzün olmadığını söyledik. Bunun karşılığında gerek işveren temsilcilerimiz gerek hükümet temsilcilerine bir rakam açıklayın dedik. Bu rakam üzerinde kamuoyuyla paylaşalım, kamuoyunda bu rakamları gündeme getirelim, ona göre bir yol çizelim dedik. Ancak rakam açıklanmadı" ifadelerini kullandı.

"Asgari ücret pazarlık masası değil, asgari ücretle çalışan insanların başlangıç ücretinin belirlendiği bir ücrettir"

Ağar, kendilerinin de herhangi bir rakam telaffuz etmediğini sözlerine ekleyerek, "Bize şu söylendi; 'Toplu iş sözleşmesinde rakam getiriyorsunuz.' Elbette ki getiriyoruz toplu sözleşme döneminde. Toplu iş sözleşmesi; pazarlık masası, müzakere masası. Asgari ücret pazarlık masası değil, asgari ücretle çalışan insanların başlangıç ücretinin belirlendiği bir ücrettir. Dolayısıyla toplu iş sözleşmeler aylarca sürer, aylarca masraftan müzakere yapılır ve sonuçta bir yere gelinir. Anlaşamadığın zaman grev aşamasına kadar yolumuz var. Bugün 8 milyon iş gücüne katkısı bulunan asgari ücretlinin konusunu yani Türkiye'de örgütlüden kat kat fazla asgari ücretle çalışan arkadaşlarımızın sıkıntılarını bugün görüşüyoruz. O nedenle ülkede yaşam şartları ve koşulları belli bunu dikkate alınarak ücretin belirlenmesi lazım" diye konuştu.

"Komisyonda yer alan işçiler talep edecekleri ücreti belirtecek"

Komisyonda işçiyi temsilen yer alan 4 işçiye ilişkin de açıklamalarda bulunan Ağar, "Çalışan arkadaşlarımız resmi komisyon üyesi bakanlığa bildirdiğimiz. Türk-İş'i temsil eden yalnızca ben varım. Birinci toplantıda da nasıl geçinemediklerini anlattılar. Yine bu toplantıda da söz aldılar, görüşlerini aldılar. Dolayısıyla benim bu söylediklerim de arkadaşlarımın görüşleri. Bunlar da bugünden sonra TÜRK-İŞ'e bir belge verecekler. Biz şu asgari ücreti talep ediyoruz. Bundan gerisini biz kabul etmiyoruz diyecekler öyle bir belgeyi daha bize vermediler. Onu da bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Asgari ücret tespit sürecinin uzayacağını düşünmediğini de söyleyen Ağar, üçüncü toplantıdan önce bir rakamın konuşulması gerektiği talebini yineledi.

Ağar, gündemde sürekli 'TÜRK-İŞ'in neden rakam açıklamadığına' yönelik haberlerin olduğunu kaydederek, "Biz rakam söylediğimiz zaman işin altında kalırız" değerlendirmesinde bulundu.

Ağar, "Şu anda bir rakam söylenmediği için elbette ki beklentimiz var. Aklımızda mutlaka bir şey var; biz de sonuçta boşa gelmiyoruz. İnsanların yaşadığı şartları hepimiz biliyoruz. Biz geçinebilecek bir ücret talep ediyoruz. O ücretin de işverenlerin söylemesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asgari Ücrette Rakam Belirsizliği Devam Ediyor - Son Dakika

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