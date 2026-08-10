Aşırı Sıcaklar AB Ekonomisini Vuracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aşırı Sıcaklar AB Ekonomisini Vuracak

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Triodos Bank'a göre, yazın aşırı sıcaklar AB ekonomisine 180 milyar avro zarar verecek.

Hollanda merkezli Triodos Bank'ın çalışmasında, Avrupa'da bu yaz etkili olan aşırı sıcaklar ve uzun süreli kuraklığın Avrupa Birliği (AB) ekonomisine yaklaşık 180 milyar avro zarar vereceği ve bu yıl için öngörülen ekonomik büyümeyi ortadan kaldıracağı bildirildi.

Triodos Bank, Avrupa'daki aşırı sıcakların ekonomik etkilerine ilişkin "Sıcak Yaz Ekonomisi" adlı çalışmasını yayımladı.

Avrupa'da rekor sıcaklıklar ve uzun süreli kuraklığın insan sağlığı ve ekosistemlerin yanı sıra tarım, enerji, ulaştırma ve iş gücü verimliliğini de olumsuz etkilediğine işaret edilen çalışmada, "Triodos Bank'ın yeni analizine göre, yaz aylarında yaşanan aşırı hava koşullarının 2026 yılında AB Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'sını (GSYH) yaklaşık yüzde 1 düşürebileceği tahmin ediliyor. Bu rakam yaklaşık 180 milyar avroya denk geliyor ve bu durum yıl için daha önce öngörülen büyümeyi fiilen ortadan kaldıracaktır." ifadesi kullanıldı.

Çalışmada, aşırı sıcakların ekonomiye en büyük etkisinin iş gücü verimliliğindeki düşüşten kaynaklandığına işaret edildi.

Sıcaklıkların yaklaşık 25-30 derecenin üzerine çıkmasının ardından çalışanların üretkenliğinin ölçülebilir biçimde azaldığı hatırlatılan çalışmada, etkinin özellikle fiziksel güç gerektiren işlerde, açık havada çalışanlarda ve iklimlendirme bulunmayan iş yerlerinde yoğunlaştığı kaydedildi.

Aşırı sıcakların ofis çalışanlarının performansını ve uyku kalitesini de olumsuz etkileyebildiği, sıcak günlerde işe devamsızlığın arttığı ifade edilen çalışmada, 2026 yazındaki sıcaklıkların iş gücü verimliliği üzerinden AB GSYH'sinde ortalama yüzde 0,6 civarında kayba neden olabileceği tahmin edildi.

Çalışmada, aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle AB'de tarımsal üretimin yüzde 3 ila yüzde 7 düşmesinin beklendiğine dikkati çekilerek, gıda fiyatlarındaki artış, enerji üretimindeki kısıtlamalar, elektrik fiyatlarındaki yükseliş ile kara yolları, demir yolları ve iç su yollarındaki aksamaların ekonomik zararı daha da artırdığı belirtildi.

Aşırı sıcaklardan en fazla Fransa'nın etkilenmesinin beklendiği ifade edilen çalışmada, tekrarlayan sıcak hava dalgalarının ülkede GSYH'yi yaklaşık yüzde 1,4 azaltarak ekonominin yıllık bazda yüzde 0,6 daralmasına yol açabileceği öngörüldü.

Çalışmada, İtalya, İspanya ve Belçika'da da önemli ekonomik kayıplar beklendiği kaydedildi.

Bu arada, AB Komisyonu bu yıl AB'nin ekonomik büyümesinin yüzde 1,1 gerçekleşmesini öngörüyordu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aşırı Sıcaklar AB Ekonomisini Vuracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı İstenen şartlar arasında yok yok Sakarya’da “pes” dedirten iş ilanı! İstenen şartlar arasında yok yok
Dursun Özbek 2 transferi bitirdi Okan Buruk aralarından birini seçecek Dursun Özbek 2 transferi bitirdi! Okan Buruk aralarından birini seçecek
Trabzonspor’da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı Trabzonspor'da Salah çılgınlığı: Kulüp tarihinin rekoru kırıldı
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı

16:12
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı verildi
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi
16:01
İstanbul’a geliyor İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti
İstanbul'a geliyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
15:44
Özkan Yalım’ın araçları satışa çıkardı İşte 26 araba için istenen bedel
Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel
15:08
Özgür Özel kürsüde Yeni Parti “çerçeve yasa“ için kararını verdi
Özgür Özel kürsüde! Yeni Parti "çerçeve yasa" için kararını verdi
14:54
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle “Terörsüz Türkiye“ yasasını anlattı
DEM Partili Tuncer Bakırhan Kürtçe özlü sözle "Terörsüz Türkiye" yasasını anlattı
13:52
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 17:07:20. #7.12#
SON DAKİKA: Aşırı Sıcaklar AB Ekonomisini Vuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.