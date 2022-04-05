ASKON Başkanı Aydın: "Ucuz doğal gazda çözüm ihraç kayıtlı proje modelinde" - Son Dakika

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, doğal gazın ucuza mal edilebilmesi için çözümün "ihraç kayıtlı proje" modelinde olduğunu belirtti.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya- Ukrayna savaşının enerji konusunun ülkelerin dış politikaları kadar, iç kamuoyu açısından da doğrudan etkiler doğurduğunu gösterdiğini kaydetti.

Aydın, "Enerjide yaşanan fiyat artışları genel emtia fiyatlarını da tetikliyor. Bu da ülke ekonomilerini olumsuz etkiliyor. Hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz bu kaynakta yaşanan olumsuz gelişmeler siyasi baskıyı ve uluslararası krizleri de beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

Stratejik jeopolitik konumu dolayısıyla Türkiye'nin enerji güzergahları açısından transit ülke konumunda yer aldığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, bu konumu nedeniyle de doğal gaz piyasasının belirleyicileri arasında olma potansiyeline sahiptir. Ukrayna ve Rusya savaşı dolayısıyla özellikle Avrupa ülkelerinin alternatif güzergahlar aradığı bir ortamda Türkiye vazgeçilmez bir konumda yer almaktadır. Doğu-Batı doğal gaz güzergahları içerisinde Güney Avrupa gaz ringi projesi yeniden gündeme alınarak alternatif güzergah oluşturulabilir. Bu bağlamda ucuz doğal gaza ulaşabilmek için Rusya, İran, Çin, Afganistan, Hindistan, Pakistan gibi ülkelerin ithal ettiği Türkmen gazı başta olmak üzere Doğu Akdeniz gazı, ihraç kayıtlı proje modeliyle Türkiye'ye getirilerek mevcut doğal gaz hatlarımız üzerinden Avrupa ülkelerine ihraç edilmelidir. Bu şekilde 60 milyar metreküp doğal gaz kullanımımızı ucuza mal etmiş ve projenin de bir parçası olarak ihracatçı ülke konumuna geçerek ülke ekonomimize katkıda bulunmuş oluruz. Bu model ayrıca, cari açığa çözüm olacaktır ve sürdürülebilir büyümeye de katkı sunacaktır."