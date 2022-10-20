ASKON'dan Merkez Bankası politika faizinin indirilmesine ilişkin açıklama

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunca politika faizinin indirilmesine ilişkin, "Yatırımı, büyümeyi ve istihdamı önceleyen adımlara ihtiyacımız var. Merkez Bankası da bu politikayı destekleyen bir karara varmıştır. Ülkemizde zaten yüksek faiz var. Yatırımın ve üretiminin önündeki engel faiz prangasından kurtularak rotamızı yatırıma ve üretime çevirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, TCMB Para Politikası Kurulunca politika faizinin yüzde 12'den 10,5'e indirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonomide küresel risklerin ülkeden ülkeye farklılıklar arz ettiğini, Türkiye'de enflasyonun yeni yıla doğru inişe geçeceğini belirten Orhan Aydın, "Yatırımı, büyümeyi ve istihdamı önceleyen adımlara ihtiyacımız var. Merkez Bankası da bu politikayı destekleyen bir karara varmıştır. Ülkemizde zaten yüksek faiz var. Yatırımın ve üretiminin önündeki engel faiz prangasından kurtularak rotamızı yatırıma ve üretime çevirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, Türkiye'deki faizlerin çok yüksek seyirlerde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gelişmekte olan bir ülke olarak büyümeden yüz çeviremeyiz. Yatırım ve üretim odaklı bir ekonomik büyüme modelini ısrarla sürdürmeliyiz. Enflasyon beklentisi baskısından kurtulmamız da bu politikamıza destek verecektir. Bazı prangalarımızdan kurtulma zamanı geldi.

Yüksek faizde bu prangalarımızdan biri. Merkez Bankası'nın sunmuş olduğu gerekçeler de ülkemiz ekonomisinin bugünkü durumu ile örtüşmektedir. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelişme de yatırımla, üretimle olur. Türkiye büyüyecekse üretimle büyüyecektir. Bu nedenle Merkez Bankası'nın almış olduğu karar yerindedir. Merkezin kararı sonrası bir önceki ayda olduğu gibi piyasalar ciddi bir reaksiyon göstermeyecektir. Faiz konusu bir döngü olmaktan çıkartılmalı ve tek haneli rakamlara çekilerek yatırım ve üretim rotamızdan taviz vermeden yola devam edilmelidir."