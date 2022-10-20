ASKON'dan Merkez Bankası politika faizinin indirilmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
Üye Girişi

ASKON'dan Merkez Bankası politika faizinin indirilmesine ilişkin açıklama

20.10.2022 16:59
ASKON'dan Merkez Bankası politika faizinin indirilmesine ilişkin açıklama

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunca politika faizinin indirilmesine ilişkin, "Yatırımı, büyümeyi ve istihdamı önceleyen adımlara ihtiyacımız var.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunca politika faizinin indirilmesine ilişkin, "Yatırımı, büyümeyi ve istihdamı önceleyen adımlara ihtiyacımız var. Merkez Bankası da bu politikayı destekleyen bir karara varmıştır. Ülkemizde zaten yüksek faiz var. Yatırımın ve üretiminin önündeki engel faiz prangasından kurtularak rotamızı yatırıma ve üretime çevirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, TCMB Para Politikası Kurulunca politika faizinin yüzde 12'den 10,5'e indirilmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ekonomide küresel risklerin ülkeden ülkeye farklılıklar arz ettiğini, Türkiye'de enflasyonun yeni yıla doğru inişe geçeceğini belirten Orhan Aydın, "Yatırımı, büyümeyi ve istihdamı önceleyen adımlara ihtiyacımız var. Merkez Bankası da bu politikayı destekleyen bir karara varmıştır. Ülkemizde zaten yüksek faiz var. Yatırımın ve üretiminin önündeki engel faiz prangasından kurtularak rotamızı yatırıma ve üretime çevirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Aydın, Türkiye'deki faizlerin çok yüksek seyirlerde olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gelişmekte olan bir ülke olarak büyümeden yüz çeviremeyiz. Yatırım ve üretim odaklı bir ekonomik büyüme modelini ısrarla sürdürmeliyiz. Enflasyon beklentisi baskısından kurtulmamız da bu politikamıza destek verecektir. Bazı prangalarımızdan kurtulma zamanı geldi.

Yüksek faizde bu prangalarımızdan biri. Merkez Bankası'nın sunmuş olduğu gerekçeler de ülkemiz ekonomisinin bugünkü durumu ile örtüşmektedir. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Gelişme de yatırımla, üretimle olur. Türkiye büyüyecekse üretimle büyüyecektir. Bu nedenle Merkez Bankası'nın almış olduğu karar yerindedir. Merkezin kararı sonrası bir önceki ayda olduğu gibi piyasalar ciddi bir reaksiyon göstermeyecektir. Faiz konusu bir döngü olmaktan çıkartılmalı ve tek haneli rakamlara çekilerek yatırım ve üretim rotamızdan taviz vermeden yola devam edilmelidir."

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Aydın haberi | Aydın'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı Aydın haberi | Aydın'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı Radyo Başakşehir'de 'Sağlığın Ritmi' başladı Radyo Başakşehir'de 'Sağlığın Ritmi' başladı Aydın haberleri | Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın haberleri | Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Merkez Bankası, Orhan Aydın, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ASKON'dan Merkez Bankası politika faizinin indirilmesine ilişkin açıklama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:15 Son seçim anketi Z kuşağı ile yapıldı! Zirve ne AK Parti'nin, ne CHP'nin ne de İYİ Parti'nin oldu
23:11 Rizeli vatandaşın imamlar hakkındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu!
22:43 Boksör Mike Tyson, 1995 yılında yaptığı bir maçın görüntülerine tekrar baktığında şaşkınlığını gizleyemedi: Bu görüntü beni fena korkuttu
22:39 Hindistan, Google'a rekabete aykırı davranış nedeniyle 162 milyon dolar para cezası verdi
22:25 CHP'li vekilden milyonları heyecanlandıran asgari ücret önerisi: 10 binin altında olmaması lazım
21:48 Mbappe, Neymar takımdan gitmezse PSG'den ayrılacak!
20:59 Kadro dışı bırakılan Ronaldo'nun olası yeni adresi hayranlarını sinirlendirdi: Bu kadar düşülmez
20:46 Avrasya Tüneli'ni kullanacaklar dikkat! Bu saatler arasında kapalı olacak
20:33 Kahramanmaraş'ta deprem! 4.5'in ardından şimdi de 4.3'lük bir sarsıntı meydana geldi
18:53 Samsun'da evli kadınların numarasını alıp, cinsel ilişkiye zorladı! 2,5 ay cezaevinde kalıp serbest bırakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2022 00:19:56. #1.12#
SON DAKİKA: ASKON'dan Merkez Bankası politika faizinin indirilmesine ilişkin açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement