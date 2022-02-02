ASKON Genel Başkanı Aydın'dan ocak ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirme Açıklaması

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "2022 yılına tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamı ile girdik. Yılın geri kalan aylarında 20 milyar dolarların üzerinde bir performans göstererek 2022 yılını da rekor kırarak bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

ASKON açıklamasında görüşlerine yer verilen Aydın, ihracatçı firmaların 2021'de olduğu gibi salgının tesirlerini çok hızlı bir şekilde atlattığını belirtti.

2022 yılına da tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracat rakamı ile girildiğini aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada 2022 yılı küresel büyüme rakamları aşağı çekilirken bizim yeni yıla rekorla girmemiz büyük bir başarıdır. 2021 yılını 225.4 milyar dolarlık ihracat ile kapatmış Cumhuriyet rekorunu kırmıştık. Genelde tüm ekonomilerde sönük geçen 2022 yılının ilk ayında rekor kırmamız büyük bir başarıdır. İhracatçılarımız artık ortalama 20 milyar dolarlar seviyesini yakalamıştır. Artık bu alanda farklı bir konumdayız. İnanıyoruz ve güveniyoruz ki bu moralle yılın geri kalan aylarında 20 milyar dolarların üzerinde bir performans göstererek 2022 yılını da rekor kırarak bitireceğiz. Bu vesile ile ihracatçı firmalarımızı canı gönülden tebrik ediyorum."