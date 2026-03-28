ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: "Genç İstihdam Desteği, imalat sanayine nefes aldıracak"

Üye Girişi
Son Dakika Logo

28.03.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, 18-25 yaş aralığının öğrenme kabiliyetinin en yüksek olduğu dönem olduğunu belirterek, "Bu destek sayesinde gençlerimiz sektörde deneyim kazanırken, işverenlerimiz de geleceğin ustalarını ve beyaz yakalılarını yetiştirme fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Genç İstihdam Hamlesi" kapsamındaki "İşe İlk Adım Programı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aydın, düzenlemenin özellikle imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalar için hem maliyet avantajı hem de nitelikli iş gücüne erişim açısından kritik bir fırsat sunacağını belirtti.

Son dönemde üretim maliyetlerindeki artış ve ara eleman temininde yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Aydın, "İmalat sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotifidir. Bu sektörde faaliyet gösteren işverenlerimiz için getirilen ücret ve prim desteği, iş gücü maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek. Genç istihdamını teşvik eden bu model, hem işverenimizin yükünü hafifletecek hem de genç kardeşlerimizin iş hayatına kazandırılmasını hızlandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Desteğin iki farklı kurguda sunulmasının işverenlere esneklik sağladığını vurgulayan Aydın, "İşverenlerimiz, her bir genç sigortalı için 6 ay boyunca net asgari ücrete kadar olan ücret desteğinden faydalanabilecek. Bu süreçte asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta prim giderlerinin tamamı İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Alternatif olarak, 18 ay boyunca net asgari ücretin yarısı oranında ücret desteği ve primlerin yarısının karşılanması da mümkün. Bu durum, özellikle personel devir hızının yüksek olduğu imalat sektöründe istihdamın kalıcılığını artıracak, işverenimize uzun vadeli planlama imkanı tanıyacaktır." yorumunu yaptı.

"İmalat sektöründe faaliyet gösteren tüm işverenlerimizi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz"

Aydın, düzenlemenin yalnızca işveren maliyetlerini düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda genç nüfusun üretim süreçlerine entegrasyonunu hızlandıracağını belirtti.

İmalat sanayinin teknolojik dönüşümle birlikte yenilikçi ve dinamik iş gücüne ihtiyaç duyduğunu ifade eden Aydın, "18-25 yaş aralığı, öğrenme kabiliyetinin en yüksek olduğu dönemdir. Bu destek sayesinde gençlerimiz sektörde deneyim kazanırken, işverenlerimiz de geleceğin ustalarını ve beyaz yakalılarını yetiştirme fırsatı bulacak. Ayrıca, kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi ve İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin önceliklendirilmesi, istihdam politikalarının hedef odaklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor." açıklamasını yaptı.

Desteğin yabancılar ile yükseköğretim öğrencilerini kapsam dışı bırakmasını da yerinde bulan Aydın, "Bu düzenleme, öncelikle iş gücü piyasasına girmekte zorlanan yerli gençlerimizi hedef alıyor. Öğrenci statüsünde olmayan, uzun vadeli sigortası bulunmayan gençlerimizin istihdama katılımı, hem sosyal barış hem de üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik. İmalat sektöründe faaliyet gösteren tüm işverenlerimizi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmit’te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu
Ayşe Tokyaz’ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce ’yeter yeter’ diye bağırıyordu Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu
ABD’de yargılanıyor Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında ABD'de yargılanıyor! Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında
EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan’da başlayacak EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan'da başlayacak
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Vedat Muriqi’den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz Vedat Muriqi'den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz

15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:13
NBA’de tarihi an Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
13:22
İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası Bahçeli’den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 15:37:32. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.