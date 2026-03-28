ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: "Genç İstihdam Desteği, imalat sanayine nefes aldıracak"

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Genç İstihdam Hamlesi" kapsamındaki "İşe İlk Adım Programı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aydın, düzenlemenin özellikle imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalar için hem maliyet avantajı hem de nitelikli iş gücüne erişim açısından kritik bir fırsat sunacağını belirtti.

Son dönemde üretim maliyetlerindeki artış ve ara eleman temininde yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Aydın, "İmalat sektörü, Türkiye ekonomisinin lokomotifidir. Bu sektörde faaliyet gösteren işverenlerimiz için getirilen ücret ve prim desteği, iş gücü maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek. Genç istihdamını teşvik eden bu model, hem işverenimizin yükünü hafifletecek hem de genç kardeşlerimizin iş hayatına kazandırılmasını hızlandıracaktır." ifadelerini kullandı.

Desteğin iki farklı kurguda sunulmasının işverenlere esneklik sağladığını vurgulayan Aydın, "İşverenlerimiz, her bir genç sigortalı için 6 ay boyunca net asgari ücrete kadar olan ücret desteğinden faydalanabilecek. Bu süreçte asgari ücret üzerinden hesaplanan sigorta prim giderlerinin tamamı İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Alternatif olarak, 18 ay boyunca net asgari ücretin yarısı oranında ücret desteği ve primlerin yarısının karşılanması da mümkün. Bu durum, özellikle personel devir hızının yüksek olduğu imalat sektöründe istihdamın kalıcılığını artıracak, işverenimize uzun vadeli planlama imkanı tanıyacaktır." yorumunu yaptı.

Aydın, düzenlemenin yalnızca işveren maliyetlerini düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda genç nüfusun üretim süreçlerine entegrasyonunu hızlandıracağını belirtti.

İmalat sanayinin teknolojik dönüşümle birlikte yenilikçi ve dinamik iş gücüne ihtiyaç duyduğunu ifade eden Aydın, "18-25 yaş aralığı, öğrenme kabiliyetinin en yüksek olduğu dönemdir. Bu destek sayesinde gençlerimiz sektörde deneyim kazanırken, işverenlerimiz de geleceğin ustalarını ve beyaz yakalılarını yetiştirme fırsatı bulacak. Ayrıca, kayıt dışı istihdamın önüne geçilmesi ve İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin önceliklendirilmesi, istihdam politikalarının hedef odaklı ilerlemesi açısından büyük önem taşıyor." açıklamasını yaptı.

Desteğin yabancılar ile yükseköğretim öğrencilerini kapsam dışı bırakmasını da yerinde bulan Aydın, "Bu düzenleme, öncelikle iş gücü piyasasına girmekte zorlanan yerli gençlerimizi hedef alıyor. Öğrenci statüsünde olmayan, uzun vadeli sigortası bulunmayan gençlerimizin istihdama katılımı, hem sosyal barış hem de üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik. İmalat sektöründe faaliyet gösteren tüm işverenlerimizi bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz." dedi.