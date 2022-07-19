Aslanapa'da ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri - Son Dakika
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Aslanapa'da ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri

19.07.2022 15:13
Aslanapa'da ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," Müdürlüğümüz teknik personeli tarafından, Ortaca köyünde ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri yapılmıştır" denildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Aslanapa, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aslanapa'da ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aslanapa'da ayçiçeği ekili alanlarda hastalık zararlı ve fenolojik gözlem kontrolleri - Son Dakika
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