Aslanapa'da toplu konut uygulaması için arsaların devir işlemleri tamamlandı - Son Dakika
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Aslanapa'da toplu konut uygulaması için arsaların devir işlemleri tamamlandı

22.04.2022 10:43
Aslanapa'da toplu konut uygulaması için arsaların devir işlemleri tamamlandı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait İmar Planında "Toplu Konut Alanı" olarak ayrılan taşınmazların üzerine Toplu Konut Uygulaması yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına arsaların devir işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde mülkiyeti belediyeye ait İmar Planında "Toplu Konut Alanı" olarak ayrılan taşınmazların üzerine Toplu Konut Uygulaması yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına arsaların devir işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

Konuyla ilgili Aslanapa Belediyesinden yapılan açıklamada," Mülkiyeti belediyemize ait olan, ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi Kütahya Caddesi üzerindeki İmar Planında "Toplu Konut Alanı" olarak ayrılan taşınmazların üzerine Toplu Konut Uygulaması yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığına arsaların devir işlemleri Tapu Müdürlüğünde Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel tarafından gerçekleştirilmiştir. İlçemize hayırlı olsun" denildi. - KÜTAHYA

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Aslanapa, Kütahya, konut, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aslanapa'da toplu konut uygulaması için arsaların devir işlemleri tamamlandı - Son Dakika


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