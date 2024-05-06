Aslanapa'ya doğalgaz anlaşması sağlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aslanapa'ya doğalgaz anlaşması sağlandı

Aslanapa\'ya doğalgaz anlaşması sağlandı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Aslanapa ilçesine getirilmesi planlanan doğalgaz konusunda yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlandığını duyurdu.

06.05.2024 11:03  Güncelleme: 11:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Aslanapa ilçesine getirilmesi planlanan doğalgaz konusunda yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlandığını duyurdu.

İl Başkanı Mustafa Önsay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aslanapa Belediye Başkanımız Necati Kulik'in makamında yapılan toplantıda, Milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Aslanapa AK Parti İlçe Başkanı Zeki Öztürk, Belediye ve İl Genel Meclis üyelerimiz, Çinigaz Yönetim Kurulu Başkanı sayın Abdullah Rasim Akdoğan Çinigaz İşletme Müdürü Muammer Ay ve Çinigaz Yatırım Müdürü Servet Cem Abaş belediyemizde yapılan toplantıda, ilçemize getirilmesi gereken doğalgaz konusunda görüşmeler yapılarak anlaşma sağlanmıştır. İlçemize hayırlı olsun. Toplantımıza İştirak eden vekillerimize, başkanlarımıza, meclis üyelerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Aslanapa, AK Parti, Kütahya, Yerel Haberler, Enerji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aslanapa'ya doğalgaz anlaşması sağlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
10:50 Yer: Adana Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar Yer: Adana! Cezaevinden firar etmişlerdi, çiftlik evinde yakalandılar
10:14 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak Masada iki formül var En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Masada iki formül var
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
11:06 Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza Ziyaretçilerin gözünü kamaştıran Nilüfer çiçeğini koparanlara 387 bin 141 TL ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 12:52:33. #1.13#
SON DAKİKA: Aslanapa'ya doğalgaz anlaşması sağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement