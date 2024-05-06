Aslanapa\'ya doğalgaz anlaşması sağlandı

Ekonomi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Aslanapa ilçesine getirilmesi planlanan doğalgaz konusunda yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlandığını duyurdu.

İl Başkanı Mustafa Önsay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Aslanapa Belediye Başkanımız Necati Kulik'in makamında yapılan toplantıda, Milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir, Aslanapa AK Parti İlçe Başkanı Zeki Öztürk, Belediye ve İl Genel Meclis üyelerimiz, Çinigaz Yönetim Kurulu Başkanı sayın Abdullah Rasim Akdoğan Çinigaz İşletme Müdürü Muammer Ay ve Çinigaz Yatırım Müdürü Servet Cem Abaş belediyemizde yapılan toplantıda, ilçemize getirilmesi gereken doğalgaz konusunda görüşmeler yapılarak anlaşma sağlanmıştır. İlçemize hayırlı olsun. Toplantımıza İştirak eden vekillerimize, başkanlarımıza, meclis üyelerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA