Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, sanayicinin üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyen seçici ve düşük maliyetli kredi mekanizmalarına ihtiyacı olduğunu bildirdi.

ASO'nun kasım ayı meclis toplantısı, oda binasında yapıldı.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, küresel ekonomideki gelişmeleri, sanayinin üretim ve istihdam görünümünü, enflasyonla mücadeleyi ve sanayicilerin beklentilerini değerlendirdi.

Küresel ekonomide üretimin, ticaretin ve rekabetin kurallarının yeniden şekillendiğini belirten Ardıç, jeopolitik gerilimlerin, korumacı politikaların, yüksek finansman maliyetlerinin, enerji güvenliğinin ve teknolojinin bu dönüşüme yön verdiğini söyledi.

Ardıç, küresel rekabetin artık ülkelerin uyguladığı sanayi politikaları ve sağladığı kamu destekleriyle de şekillendiğine dikkati çekti.

"Sanayimizin geleceğini kendi yetkinliklerimizle güvenceye almakta kararlıyız"

Bu kapsamda, "Made in Europe" yaklaşımını yakından takip ettiklerini dile getiren Ardıç, "Türkiye'de üretilen bir parça belirli koşullarda Avrupa içeriği sayılırken aynı parçayla ülkemizde üretilen aracın bazı teşvik ve kamu alımlarının dışında bırakılması, ortak üretimimizin işleyişine ters düşecektir." diye konuştu.

Ardıç, AB'nin hibrit otomobil ithalatına yönelik geçici kota kararına değinerek Türkiye'nin Avrupa sanayisiyle güçlü üretim ortaklığının gözetilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin, Gümrük Birliği ortaklığı boyunca, Avrupa otomotiv ve makine sanayisinin üretim zincirinde güçlü bir yer edindiğini anlatan Ardıç, şöyle devam etti:

"Türkiye'den ithalatı sınırlayan kotalar Avrupalı üreticilerin de maliyetlerini artırabilir ve ortak rekabet gücümüzü zayıflatabilir. Beklentimiz, bu üretim ortaklığının gözetilmesi ve Türkiye'nin yeni ticaret engelleriyle karşılaşmamasıdır. Avrupa ile birlikte üretmeye, ortak yatırımlarımızı ve ticaretimizi büyütmeye odaklanmalıyız. Avrupalı liderlerden beklentimiz, kararlarını şekillendirirken karşılıklı ekonomik çıkarlarımızı ve mevcut işbirliğimizin stratejik önemini gözetmeleridir. Biz ortak üretimi geliştirmek, ticaretimizi büyütmek istiyoruz. Bununla birlikte, uluslararası düzenlemeler hangi yönde ilerlerse ilerlesin sanayimizin geleceğini kendi yetkinliklerimizi artırarak güvenceye almakta da kararlıyız."

Sanayicinin beklentisi üretim kapasitesinin korunması

Ardıç, enflasyonla mücadeleyi sürdürürken sanayinin üretim kapasitesini ve istihdamını koruyacak daha etkili politikaların eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Döviz dönüşüm desteğinin önemine dikkati çeken Ardıç, "Önümüzdeki ocak ayı sonunda sona erecek uygulama süresinin uzatılması ve yararlanma koşullarının kolaylaştırılması ihracatçılarımızın beklentisidir. Söz konusu desteğin daha etkin ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulması elzemdir." değerlendirmesini yaptı.

Ardıç, fiyat istikrarını önceleyen ancak üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı da koruyan daha dengeli ve bütüncül bir ekonomi politikası yaklaşımına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Sanayicilerin üretimi sürdürmek ve yatırım yapmak için uygun maliyetli finansmana erişiminin sağlanmasını istediğini dile getiren Ardıç, "Üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyen seçici ve düşük maliyetli kredi mekanizmaları süratle devreye alınmalıdır. Üretim ve yatırım yapan sanayiciye verilen krediyle, tüketime giden krediyi aynı finansman maliyetine mahkum etmemeliyiz. Enflasyonu düşürürken yarının üretim kapasitesini de korumalıyız." ifadelerini kullandı.

Ardıç, sanayicinin ayrıca teşviklerin verimlilik ve performans ölçütlerine bağlanması ve üretimini, istihdamını korumaya çalışan işletmelerin desteklenmesi beklentisi olduğunu dile getirdi.

COP31'den Ankara sanayisine yeni iş fırsatları

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31) ortak sonuç metni çıkmamasına rağmen enerji yatırımlarının ve sanayide dönüşümün sürdüğünü vurgulayan Ardıç, bunun da Ankara sanayisine yeni iş fırsatları sunduğunu söyledi.

Ardıç, dünyada elektrik şebekelerinin yenilendiğini, trafoya, kabloya, elektrikli teçhizata, otomasyona ve enerji tasarrufu sağlayan sistemlere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bunlar bizim üretim ve mühendislik birikimimizin güçlü olduğu alanlar. Bu dönüşümün teknolojisini Ankara'da geliştirip üretmeli, dünya pazarlarına da sunabilmeliyiz." dedi.

Ankara'da adil geçiş pilot uygulaması önerisi

Ardıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının açıkladığı Ulusal Adil Geçiş Stratejisi ve Eylem Planı'na dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ankara'da makine, metal işleme ve elektrikli teçhizat alanlarında bir adil geçiş pilot uygulaması başlatılmasını öneriyoruz. Bu uygulamada KOBİ'lerimizin yatırım ihtiyaçlarıyla çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını birlikte ele alabiliriz. Odamız, meslek komitelerimizin saha bilgisiyle, teknoloji ve yeşil dönüşüm alanındaki deneyimiyle bu çalışmaya katkı sunmaya hazırdır."