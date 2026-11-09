ASO Başkanı Ardıç, TURQUALITY\'yi marka gücüne dönüşüm aracı gördüklerini söyledi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, "Küresel ekonomide rekabetin niteliği değişiyor. Artık ülkelerin ve firmaların başarısı, üretim miktarının yanı sıra, ürettikleri değerin ne kadarını kendi bünyelerinde tutabildikleriyle ölçülüyor" dedi.

Ankara Sanayi Odası ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen TURQUALITY Uzmanı Eğitim Programı'nın açılışı, ASO Zafer Çağlayan Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Programa katılarak açıklamalarda bulunan ASO Başkanı Seyit Ardıç, küresel rekabette markalaşmanın giderek daha fazla önem kazandığını belirtti. Türkiye'nin üretim gücünün yüksek katma değerli ihracata dönüştürülmesi gerektiğine dikkat çeken Ardıç, Türkiye'nin hedefinin yüksek katma değerli ürünlerinin dünya pazarına taşınması gerektiğini ifade etti.

"Küresel ekonomide rekabetin niteliği değişiyor"

Küresel ekonomide rekabetin artık eskiye nazaran değiştiğini belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Küresel ekonomide rekabetin niteliği değişiyor. Artık ülkelerin ve firmaların başarısı, üretim miktarının yanı sıra, ürettikleri değerin ne kadarını kendi bünyelerinde tutabildikleriyle ölçülüyor. Bu nedenle üretim kapasitesi kadar tasarım, Ar-Ge, fikri mülkiyet, kurumsal yetkinlik ve marka gücü de rekabetin belirleyici unsurları haline geldi. Bizim hedefimiz de yüksek katma değerli ürünlerimizi kendi markalarımızla dünya pazarlarına taşımak olmalı. TURQUALITY Programı'nı, üretim gücümüzü marka gücüne, marka gücümüzü de kalıcı ekonomik değere taşıyan bir kurumsal dönüşüm aracı olarak görüyoruz. Program; stratejik planlama, kurumsal yönetim, tasarım, marka yönetimi ve uluslararası pazarlama alanlarında firmalarımızın yetkinliklerini geliştiriyor. Şubat 2026 tarihli il dağılımına göre Ankara, destek kapsamındaki 36 markayla İstanbul'un ardından ikinci sırada yer alıyor. Bunların 28'i mal ihracatı, 5'i hizmet ihracatı ve 3'ü e-TURQUALITY kategorisinde yer alıyor" açıklamasında bulundu.

"Ankara'nın Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 6,68'den yüzde 7,63'e yükseldi"

Ankara sanayisinin ihracat performansının Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme kaydettiğini ifade eden Ardıç, "2026 yılı Ekim ayında Türkiye'nin ihracatı yüzde 6,6 artarken, Ankara'mızın ihracatı yüzde 19,3 arttı. Yılın ilk 10 ayında Ankara'mızın ihracatı yüzde 21,2 artarak 15,73 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde ihracat artış hızımız, Türkiye ortalamasının 3 buçuk katına ulaştı. Daha da önemlisi, Ankara'nın Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 6,68'den yüzde 7,63'e yükseldi. Ülkemizin ilk 10 aydaki toplam ihracat artışının yaklaşık yüzde 24'ünü Ankara sağladı. Yıllıklandırılmış ihracatımız da 20,24 milyar dolarla ilk kez 20 milyar dolar eşiğini aştı. Ankara sanayisi açısından önümüzdeki adım, güçlü mühendisliğimizi ve üretim birikimimizi dünya pazarlarında tercih edilen markalara dönüştürmektir. Bunun için teknolojiyi anlayan, pazarı okuyabilen ve markalaşmayı firmanın bütün süreçleriyle birlikte yönetebilen uzmanlara ihtiyaç duyuyoruz. ASO olarak üretim gücümüzü bilgiyle, yenilikçilikle ve güçlü markalarla daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Hedefimiz, ihracatını büyütürken her bir ürününden daha fazla katma değer elde eden bir sanayi yapısını güçlendirmektir. Fabrikada ürettiğimiz değeri, dünya pazarlarında markalarımızla büyütmeliyiz" ifadelerini kullandı.

TURQUALITY Uzmanı Eğitim Programı 13 Kasım'a kadar devam edecek

13 Kasım tarihine kadar devam edecek TURQUALITY Uzmanı Eğitim Programı'nda, Ticaret Bakanlığı uzmanları tarafından TURQUALITY süreçlerinin, destek mekanizmalarının ve ilgili mevzuata ilişkin uygulamaya yönelik bilgilerin aktarılacağı açıklandı. Firmalarda TURQUALITY süreçlerini yürütebilecek, mevzuata hakim uzmanların yetiştirilmesinin hedeflendiği programı tamamlayan katılımcılara katılım belgesi, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara ise başarı belgesi verilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelge kapsamında, başarı belgesine sahip olan ve belirlenen şartları sağlayan kişiler için istihdam desteğinden yararlanma imkanının da bulunduğu ifade edildi.