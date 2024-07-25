ASO Başkanı Seyit Ardıç, bankalardan daha duyarlılık bekliyor - Son Dakika
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Ekonomi

ASO Başkanı Seyit Ardıç, bankalardan daha duyarlılık bekliyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, bankalardan, sadece piyasanın iyi olduğu dönemlerde değil, zor günler geçirdiği dönemlerde de kredi konusunda daha duyarlı ve destekleyici bir rol üstlenmelerini beklediklerini ifade etti. ASO yönetimi, 11 kamu ve özel sektör bankasının yaklaşık 20 bölge müdürüyle istişare toplantısında bir araya geldi. Ardıç, sanayicilerin finansmana erişimleri konusunda bankacılık sektöründen hassasiyet göstermelerini beklediklerini belirterek, 'Madem ki birbirimize ihtiyaç duymaktayız, her hava koşulunda da birlikte olmalıyız. Sadece piyasanın iyi olduğu dönemlerde fonlama yapmanın yanında piyasanın zor günler geçirdiği dönemlerde de kredi işlemlerinde daha duyarlı ve destekleyici bir rol üstlenmenizi bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

25.07.2024 11:11
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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, bankalardan, sadece piyasanın iyi olduğu dönemlerde değil, zor günler geçirdiği dönemlerde de kredi konusunda daha duyarlı ve destekleyici bir rol üstlenmelerini beklediklerini ifade etti.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ASO yönetimi, 11 kamu ve özel sektör bankasının yaklaşık 20 bölge müdürüyle istişare toplantısında bir araya geldi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, buradaki konuşmasında, reel ve finans sektörlerinin Türkiye'nin büyümesinde 2 itici güç olduklarını belirtti.

Uygulanan politikaların başarılı olması için tüm kesimlere fedakarlık düştüğüne dikkati çeken Ardıç, "Biz sanayiciler, bu fedakarlığa katlanmaya hazır olduğumuzu her platformda dile getiriyoruz. Ekonominin diğer aktörlerinin de bu fedakarlığa kendi ölçeklerine göre katılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sıkı para politikasının bir yansıması olarak son dönemde krediye ulaşma maliyetlerinin artmasının ve ticari kredilerde görülen yavaşlamanın reel kesimde ekonomik aktivitelerin yavaşlamasına da yol açabileceğini bildiren Ardıç, şunları kaydetti:

"Bankalarımızın kullandırdıkları kredi imkanları ne kadar daralırsa reel sektörün faaliyetleri de o derece daralacaktır. Son dönemdeki veriler, bankacılık sektörümüzün reel sektörü finanse etmekte isteksiz kaldığını ve kredi kanallarının etkin bir şekilde çalışmadığını teyit etmektedir. Artan girdi maliyetlerinden kaynaklı işletme sermayesi yanında rekabetçiliğimizi yükseltecek yatırımlar için de sermaye ihtiyacı, sanayicilerimizin bankalarla yakın ve karşılıklı ilişki gerekliliğini ortaya koymaktadır."

"Her hava koşulunda birlikte olmalıyız"

Ardıç, sanayicilerin finansmana erişimleri konusunda bankacılık sektöründen hassasiyet göstermelerini beklediklerini belirterek, "Madem ki birbirimize ihtiyaç duymaktayız, her hava koşulunda da birlikte olmalıyız. Sadece piyasanın iyi olduğu dönemlerde fonlama yapmanın yanında piyasanın zor günler geçirdiği dönemlerde de kredi işlemlerinde daha duyarlı ve destekleyici bir rol üstlenmenizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ASO Başkanı Seyit Ardıç, bankalardan daha duyarlılık bekliyor - Son Dakika

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