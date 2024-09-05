ASO Başkanı Ardıç, Orta Vadeli Programı Değerlendirdi

Ekonomi

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı değerlendirdi.

ASO Başkanı Ardıç'ın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan ve ülkemizin ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program'ın hayırlı olmasını diliyorum. OVP'nin açıklanması, ülkemizin ekonomik geleceğine ilişkin sinyaller sunması açısından oldukça önemli. Belirlenen stratejik adımlar, son dönemde bozulan makroekonomik dengenin yeniden tesis edilmesine katkı sağlayacaktır.

OVP'de yapısal reformlarla destekli makro istikrara yönelik politika hedeflerini görmek bizleri umutlandırıyor. Özellikle fiyat istikrarının sağlanması için kapsamlı ve koordineli bir yaklaşım olumlu olacaktır. Beklentilerin yönetilmesi, güvenin yeniden tesisi açısından çok önemlidir.

Parasal sıkılaşma, mali disiplin ve yapısal reformlar, istikrara giden yolda ülkemizin temel politikası olacaktır. OVP'de yapısal dönüşüme ilişkin somut bir yol haritasının ortaya konulduğunu düşünüyorum.

Sanayide sektörel dönüşüm sağlanarak yüksek katma değerli üretim yapısına geçişin hedeflenmesi, sanayicilerimizin rekabet gücünü yükseltmeye, dış pazarlara erişimini kolaylaştırmaya, üretim, istihdam ve ihracatımızı artırmaya katkı sunacaktır.

Ülkemizin OVP'de belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için topyekün hareket etmeliyiz. Sanayicimizin üretme azmini kırmadan bu hedeflere hep birlikte ulaşabilmek için uygun şartlar sağlanmalıdır. Programın kararlı bir şekilde uygulanması, makroekonomide istikrarın sağlanmasında oldukça önemli olacaktır." - ANKARA