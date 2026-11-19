Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, uzun vadeli ve erişilebilir iklim finansmanının KOBİ'lerin de yararlanabileceği somut yatırım imkanlarına dönüştürülmesi gerektiğini belirterek, "Ortak AR-GE, pilot uygulama ve üretim programlarıyla teknolojik yetkinlikleri daha fazla ülkeye yayalım." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre Oda, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nda (COP31), sanayinin yeşil ve dijital dönüşümüne yönelik çalışmalarıyla yer aldı.

ASO, COP31'de biri Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ile ortak olmak üzere 3 panel düzenledi, 5 panele de diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde katıldı. ASO 2. OSB'nin yer aldığı oturumla toplam 9 etkinlikte Ankara sanayisinin dönüşüm deneyimleri ve beklentileri uluslararası katılımcılara aktarıldı. Yeşil Bölge'deki ASO standında ise Odanın çalışmaları ve vizyon projeleri tanıtıldı, yatırım ve işbirliği fırsatları değerlendirildi.

Çin Çevre Federasyonu ile imzalanan mutabakat zaptı ve Hamburg Ticaret Odası ile yürütülen işbirliği çalışmaları da bu temasların kurumsal ortaklıklara dönüşmesine katkı sağladı.

"Ankara sanayisinin üretim ve mühendislik birikimini aktardık"

ASO Başkanı Ardıç, COP31'e ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye'nin konferansa başarıyla ev sahipliği yaptığını belirtti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) COP31 sürecinde üstlendiği rolün Türk iş dünyası açısından önemine dikkati çeken Ardıç, şunları ifade etti:

"TOBB Başkanı'mız ve COP31 İş Forumu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun liderliğinde yürütülen çalışmalar, iş dünyasının iklim gündemine katkısını çok daha görünür ve etkili hale getirdi. COP tarihinde ilk kez iş dünyasının Liderler Zirvesi ile eş zamanlı buluşması, üretimin ve yatırımın iklim hedeflerine ulaşmadaki rolünün güçlü biçimde ortaya konulması açısından çok kıymetliydi. TOBB, sanayicilerin, girişimcilerin ve yatırımcıların deneyimlerini ve beklentilerini küresel gündeme taşıdı."

Ardıç, Ankara Sanayi Odası olarak COP31'e, sanayinin dönüşüm ihtiyaçlarını uluslararası karar alıcılara aktarmak ve bu ihtiyaçlara karşılık verecek işbirlikleri geliştirmek amacıyla hazırlandıklarını belirtti.

Düzenledikleri ve katıldıkları panellerde karbon fiyatlamasından yeşil ve dijital dönüşüme, temiz enerjiden finansmana erişime kadar sanayicinin geleceğini doğrudan etkileyen konuları ele aldıklarını ifade eden Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara sanayisinin üretim ve mühendislik birikimini, projelerimizi ve uygulama deneyimlerimizi uluslararası katılımcılara aktardık. İmzaladığımız anlaşmalar ve gerçekleştirdiğimiz görüşmelerle yeni ortaklıkların geliştirilmesine yönelik adımlar attık. Önceliğimiz, bu temasların sanayicimizin ikiz dönüşüme uyumunu hızlandıracak somut çalışmalara dönüşmesidir."

İklim hedefleriyle sanayinin üretim ve rekabet gücünün birlikte ele alınması gerektiğine işaret eden Ardıç, iklim değişikliği ve dijitalleşmenin sanayiyi birlikte dönüştürdüğü bu dönemde üretim gücünün korunması ve teknolojik yetkinliklerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Ardıç, yeşil ve dijital dönüşümün gelişmekte olan ülkeler açısından taşıdığı fırsatlara ve risklere dikkati çekerek, liderlere ve karar alıcılara, "Uzun vadeli ve erişilebilir iklim finansmanını KOBİ'lerin de yararlanabileceği somut yatırım imkanlarına dönüştürelim. Ortak AR-GE, pilot uygulama ve üretim programlarıyla teknolojik yetkinlikleri daha fazla ülkeye yayalım." çağrısında bulundu.