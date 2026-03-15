ASO'dan AB-Hindistan Anlaşması Analizi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASO, AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Türk sanayisine etkilerini inceleyen rapor yayımladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO), Avrupa Birliği (AB) ile Hindistan arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Türk sanayisine muhtemel etkilerini analiz eden araştırma raporu yayımladı.

ASO'dan yapılan açıklamada, anlaşmanın Türkiye ve özelde Ankara sanayisine olası etkilerini ortaya koyan "AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması: Türkiye Sanayisi İçin Riskler ve Stratejik Fırsatlar" başlıklı rapora ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, AB'nin Türkiye'den ithalatının 115 milyar dolar, Hindistan'dan ise 81,8 milyar dolar seviyesinde bulunduğuna dikkati çekilerek, "Bu tablo, Hindistan'ın STA ile bazı sektörlerde ihracat performansını artırabileceğine, bunun da Türkiye'nin güçlü tedarikçi olduğu AB pazarındaki konumunu zayıflatabileceğine işaret ediyor. Raporda, AB-Hindistan STA'sının Türkiye açısından yaratacağı etkinin ani ve yıkıcı bir pazar kaybı şeklinde değil, daha çok kademeli bir rekabet baskısı olarak hissedileceği vurgulandı." değerlendirmesinde bulunuldu.

En önemli risk alanlarından birinin de elektrikli makine ve cihazlar sektörü olduğu bildirildi.

"SKDM, Türkiye açısından önemli rekabet avantajı yaratabilir"

Açıklamada, raporda vurgulanan bir diğer konunun Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) olduğuna işaret edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"2026 itibarıyla yeni ticaret denkleminin en kritik belirleyicilerinden biri haline gelen SKDM'nin, Türkiye açısından aynı zamanda önemli bir rekabet avantajı yaratabileceği ifade edildi. Türkiye'nin özellikle demir-çelik sektöründe elektrik ark ocaklarına dayalı üretim altyapısının, Hindistan'ın kömüre daha bağımlı yapısına kıyasla önemli bir karbon avantajı sunduğu belirtildi. Raporda, Türkiye'nin bu avantajını koruması ve yeşil dönüşümünü hızlandırması halinde, Hindistan'ın tarife avantajının SKDM maliyetleriyle kısmen hatta tamamen dengelenebileceğine dikkat çekildi."

ASO'dan 6 başlıkta yol haritası

Açıklamada, raporda risk tespitlerinin yanı sıra somut ve uygulanabilir yol haritası da sunulduğu belirtildi. Politika önerileri 6 ana başlıkta şöyle sıralandı:

"Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, Türkiye'nin maruz kaldığı yapısal asimetrinin azaltılması, AB-Hindistan STA sürecinin yakından izlenmesi ve sektörel etki analizlerine dayalı stratejik politika çerçevesinin oluşturulması, risk altındaki sektörlere yönelik geçiş destek paketi hazırlanması, Yeşil Dönüşüm ve SKDM Uyum Fonu kurulması, katma değerli üretimi hızlandıracak test, sertifikasyon, prototipleme ve modüler alt sistem ekosisteminin geliştirilmesi, aylık veri takibine dayalı bir erken uyarı mekanizmasının kurulması."

"Raporumuz, somut bir eylem planı sunmayı hedefliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Seyit Ardıç, raporun ortaya koyduğu yaklaşımın yalnızca "alarm" çalışması olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Raporumuz, güncel veriler, sektörel analizler, uluslararası karşılaştırmalar ve saha görüşmeleri ışığında ülkemiz sanayisi için risk ve fırsatları ortaya koyuyor ve somut bir eylem planı sunmayı hedefliyor. Amacımız, sanayicimizi bu yeni dönemin seyircisi değil, aktif oyuncusu haline getirmektir. Hedefimiz, Ankara sanayisini ve ülkemiz ekonomisini bu dönüşüm sürecinden güçlü şekilde çıkarmaktır. Bu kapsamlı çalışmanın, başta politika yapıcılar, sanayicilerimiz, akademi dünyası ve uluslararası muhataplarımız olmak üzere tüm paydaşlar için ortak bir akıl zemini oluşturacağına, stratejik bir rehber niteliği taşıyacağına inanıyorum. Unutmayalım ki yeni dönemde değişime ayak uydurmak bir gerekliliktir fakat kalıcı başarı, değişimi öngörüp yön verenlerin olacaktır."

Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası, Hindistan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 13:58:24. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.