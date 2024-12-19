ASO'dan Meslek Liseleriyle İş Birliği - Son Dakika
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Ekonomi

ASO'dan Meslek Liseleriyle İş Birliği

ASO\'dan Meslek Liseleriyle İş Birliği

ASO, nitelikli iş gücü yetiştirmek için gıda teknolojisi programı olan okullarla protokol imzaladı.

19.12.2024 13:35
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Ankara Sanayi Odası (ASO), sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak için meslek liseleriyle iş birliklerine devam ediyor.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, okul-sanayi iş birliğine yönelik çalışmalarını yoğunlaştıran ASO, Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği protokolleri imzaladı. ASO Muhtelif Gıda Sanayi Meslek Komitesi'nin öncülüğünde imzalanan protokollere göre, gıda teknolojisi programı bulunan iki okula sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik destek sağlanacak. Ayrıca, öğrencilere staj ve mezuniyet sonrası istihdam imkanı sunulacak.

ASO'da düzenlenen protokol imza törenine ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yıldırım, ASO Meclis Üyeleri Hasan Cem Taşkaldıran ve İhsan Cahit Kızıldel, Muhtelif Gıda Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Hüseyin Kalebozan, ASO Genel Sekreteri Mehmet Cansız, ASO Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Dinçer, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, imza töreninde yaptığı konuşmada, ASO olarak okul-sanayi iş birliğine çok önem verdiklerini ifade etti. Kalifiye iş gücü eksikliğine vurgu yapan Çağlayan, "İki okulumuzla imzaladığımız protokollerle gıda sektörüne yönelik nitelikli iş gücü yetiştirmeye ve ülkemizin beşeri sermayesini güçlendirmeye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" dedi.

ASO Genel Sekreteri Mehmet Cansız da konuşmasında, "İmzaladığımız protokollerle, gıda teknolojisi alanında eğitim veren iki okulumuzun eğitsel ve sosyal gereksinimlerinin giderilmesine katkıda bulunacağız" dedi.

Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş da konuşmasında, "Okul-sanayi iş birliği kapsamında gerçekleştirilen bu protokol, geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yeni kapılar aralayacak bir adımdır. İş dünyası ile eğitim camiası arasında kurulan bu güçlü bağ, hem öğrencilerimizin yetkinliklerini geliştirecek hem de sektörlerimizin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynayacaktır. Bu değerli iş birliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okul-sanayi iş birliği protokolleri, ASO Genel Sekreteri Mehmet Cansız, Mehmet Rüştü Uzel MTAL Okul Müdürü Mehmet İzci ve Atatürk MTAL Okul Müdürü Ömer Ceylan tarafından imzalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ASO'dan Meslek Liseleriyle İş Birliği - Son Dakika

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