ASPİLSAN\'dan Lityum İyon Pil Protokolü

ASPİLSAN Enerji, Güney Kore'nin önde gelen hücre geliştirici teknoloji şirketi ile lityum iyon pil üretim hattı yatırımı, teknoloji transferi ve ihracat işbirliğini kapsayan protokol imzaladı.

ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, lityum iyon pil hücresi üretim hattının kurulumu için 5,2 milyon dolarlık anahtar teslim sözleşmesi ile ASPİLSAN Enerji tarafından gerçekleştirilecek elektrot malzemelerin ihracatına yönelik 600 bin dolarlık ek bir anlaşma hayata geçirilecek.

Protokolle ASPİLSAN Enerji, yerli üretim ve ileri mühendislik kabiliyetlerini daha da güçlendirecek, Top Material firması ise proje kapsamında teknoloji transferi ve üretim hattı kurulumu süreçlerinde katkı sağlayacak.

Anlaşma kapsamında, 2027 yılında devreye alınması planlanan LFP (Lityum Demir Fosfat) hücrelerine yönelik bir üretim hattı kurulacak.

ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilecek ve üretilecek yeni nesil yüksek güçlü LFP batarya hücrelerinin savunma, ileri endüstriyel uygulamalar, görev, emniyet kritik sistemlerde kullanılması ve kritik teknolojilerde yerlilik oranının artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, anlaşmanın yalnızca Türkiye'ye teknoloji transferi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ASPİLSAN Enerji'nin küresel pazarlarda teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir oyuncu olarak konumlanması açısından stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Top Material CEO'su Whan Jin Roh ise anlaşmanın lityum iyon pil üretim hattı kurulumundaki teknolojik uzmanlıklarını ve küresel rekabet güçlerini yansıttığını, Türkiye ile işbirliğine devam edeceklerini kaydetti.