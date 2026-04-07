ASPİLSAN'dan Lityum İyon Pil Protokolü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ASPİLSAN'dan Lityum İyon Pil Protokolü

ASPİLSAN\'dan Lityum İyon Pil Protokolü
07.04.2026 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ASPİLSAN, Güney Kore ile lityum iyon pil üretimi için protokol imzaladı, teknoloji transferi olacak.

ASPİLSAN Enerji, Güney Kore'nin önde gelen hücre geliştirici teknoloji şirketi ile lityum iyon pil üretim hattı yatırımı, teknoloji transferi ve ihracat işbirliğini kapsayan protokol imzaladı.

ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, lityum iyon pil hücresi üretim hattının kurulumu için 5,2 milyon dolarlık anahtar teslim sözleşmesi ile ASPİLSAN Enerji tarafından gerçekleştirilecek elektrot malzemelerin ihracatına yönelik 600 bin dolarlık ek bir anlaşma hayata geçirilecek.

Protokolle ASPİLSAN Enerji, yerli üretim ve ileri mühendislik kabiliyetlerini daha da güçlendirecek, Top Material firması ise proje kapsamında teknoloji transferi ve üretim hattı kurulumu süreçlerinde katkı sağlayacak.

Anlaşma kapsamında, 2027 yılında devreye alınması planlanan LFP (Lityum Demir Fosfat) hücrelerine yönelik bir üretim hattı kurulacak.

ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilecek ve üretilecek yeni nesil yüksek güçlü LFP batarya hücrelerinin savunma, ileri endüstriyel uygulamalar, görev, emniyet kritik sistemlerde kullanılması ve kritik teknolojilerde yerlilik oranının artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Turan Özdemir, anlaşmanın yalnızca Türkiye'ye teknoloji transferi sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda ASPİLSAN Enerji'nin küresel pazarlarda teknoloji geliştiren ve ihraç eden bir oyuncu olarak konumlanması açısından stratejik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Top Material CEO'su Whan Jin Roh ise anlaşmanın lityum iyon pil üretim hattı kurulumundaki teknolojik uzmanlıklarını ve küresel rekabet güçlerini yansıttığını, Türkiye ile işbirliğine devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ASPİLSAN'dan Lityum İyon Pil Protokolü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:17:42. #.0.5#
SON DAKİKA: ASPİLSAN'dan Lityum İyon Pil Protokolü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.