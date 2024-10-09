Astoria Grande Gemisi, Amasra\'da Yolcu Rekoru Kırdı

Ekonomi

Rusya'dan Türkiye'ye turist taşıyan Astoria Grande gemisi, 2 yıldır Bartın'a düzenlenen seferlerde en fazla yolcu taşıma rekorlarını da kırıyor. Daha önce ocak ve eylül aylarında bir seferde en fazla yolcu taşıma rekoru kıran gemi, son seferinde ise şu ana kadarki en fazla yolcu sayısına ulaştı.

Karadeniz'de kruvaziyer yolcu taşımalığı yapan Astoria Grande gemisi, Fatih Sultan Mehmet Han'ın "Çeşmi cihan" olarak nitelendirdiği, doğası, tarihi, denizi ve kültürüyle yerli, yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Amasra ilçesine 55. kez yanaştı. İlk kez 3 Ağustos 2022'de 327 yolcusuyla gelen gemi, 2 yıldır gerçekleştirdiği seferlerde en yüksek yolcu sayısına ulaştı. 2024 yılında üst üste yolcu rekorlarına ulaşan gemi, 3 Ocak 2023 tarihinde bin 82 yolcu ve 426 personelle Amasra Limanı'na gelirken, 25 Eylül tarihinde ise bin 100 yolcu ve 445 mürettebat ile ilçeye yanaşmıştı. Gemi ekim ayının ilk seferinde bin 113 yolcu ve 443 mürettebatla ilçeye ulaşarak, en fazla yolcu taşıdığı seferi gerçekleştirdi.

Yolcu rekoru kırıldığını belirten Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, "Keyifli bir sonbahar günü, Astoria Grande tekrar limanımızda. Ekim ayının ilk seferi. Bu ay iki seferimiz daha var, kasımda da iki seferle 2024 yılını tamamlamış olacağız. Bugüne kadar gelen yolcu ve mürettebat açısından en kalabalık seferimiz. Gemi, bin 143 yolcu, 443 personelle geldi. Amasra'nın keyfini çıkarıyor misafirlerimiz. Önümüzdeki yıl içerisinde şu an planlanan 32 seferimiz var. Malumunuz, acente ve kruvaziyer gemi işletmecileri, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle gemiler, Karadeniz'e çıkmayı pek tercih etmiyor. Şu anda Astoria Grande ile devam ediyoruz ama. Yeni gemilerin de seferlere başlaması adına çabalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili müjdeyi paylaşmak istiyoruz. Ancak Astoria Grande gemisinin sefer sayısı her dönem daha da artıyor" dedi.

İlçeye gelen Rus turistler Amasra Müzesi, Kemere Köprüsü, limanlar, Amasra Kalesi gibi, tarihi ve turistik yerleri gezerek, ilçenin muhteşem doğasında fotoğraf çekildi.

Rus turistin hediye paketi sevinci

Amasra ilçesinde hediyelik eşya alan ve paket yaptıran bir Rus turist, gemiye giderken gümrüklü sahasada paketi yere düşürdü. Hediye paketini ise alanda çekim yapan Türk gazeteciler buldu. Paketi kaybettiğini anlayarak aramaya başlayan Rus kadın, elinde paket ile sosyal medyadan yayın yapan gazeteci Halil Tekin'i görünce büyük sevinç yaşadı. Paketi teslim alan kadın, Türk gazetecilere teşekkür etti.

Akşam saat 18.00 sıralarında ilçeden ayrılacak olan gemi, 2022'de 9 seferiyle 5 bin 183 yolcu ve 3 bin 840 mürettebat, 2023'te 24 seferde 16 bin 974 yolcu ve 10 bin 274 mürettebat, bu yıl içinde ise 22 seferle 20 bin 973 yolcu ve 9 bin 641 personeli ilçeye getirdi. - BARTIN