Astoria Grande kruvaziyeri, 365 yolcu ve 350 mürettebatla Bodrum\'a ulaştı

Astoria Grande kruvaziyeri, 365 yolcu ve 350 mürettebatla Bodrum'a ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahama bayraklı Astoria Grande, Kuşadası Limanı'ndan 365 yolcuyla Bodrum'a ulaştı. Gemide çoğunluğu Ruslardan oluşan yolcular ile 350 mürettebat bulunuyor; yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Astoria Grande" isimli kruvaziyerle 365 yolcu geldi.
Bahama bayraklı, 193 metre uzunluğundaki Astoria Grande, Kuşadası Limanı'ndan Bodrum'a ulaştı.
Gemide, çoğunluğu Ruslardan oluşan 365 yolcu ile 350 mürettebat bulunuyor???????. Gemi, akşam Antalya Limanı'na hareket edecek.
Gemiden inen yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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