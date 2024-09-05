Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun Limanı\'na Demirledi

Ekonomi

Bin 491 kişiyi taşıyan Astoria Grande kuruvaziyeri, Samsun Limanı'na demirledi.

Kruvaziyer turizminin başlamasından itibaren bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan Astoria Grande adlı kuruvaziyer, 1 haftalık aranın ardından tekrar Samsun'a geldi. Rusya'nın Sochi şehrinden demir alan, İzmir, İstanbul, Bartın ve Sinop'un ardından Samsun'a gelen kruvaziyerde bulunan bin 47'si turist bin 491 kişilik kafile, Samsun ve Amasya'da vakit geçirecekler.

Samsun'da kalacak turistler Bandırma Gemi Müzesi, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Amazon Köyü, AVM'ler, plaj ve Vezirköprü'de zaman geçirecek. Amasya'ya gidecek turistler ise Amasya Müzesi, Çakallar Tepesi gezisi ve şehir turu atacaklar.

Gemi, akşam saatlerinde Samsun'dan ayrılarak Trabzon'a doğru yola çıkacak. - SAMSUN