Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun Limanı'na Demirledi - Son Dakika
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Ekonomi

Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun Limanı'na Demirledi

Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun Limanı\'na Demirledi

Bin 491 yolcu kapasiteli Astoria Grande kuruvaziyeri, 1 haftalık aranın ardından Samsun Limanı'na geldi. İki şehirde vakit geçirecek olan turistler, Samsun'da çeşitli tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederken, Amasya'da da şehir turu yapacaklar. Gemi, akşam saatlerinde Trabzon'a hareket edecek.

05.09.2024 11:32
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Bin 491 kişiyi taşıyan Astoria Grande kuruvaziyeri, Samsun Limanı'na demirledi.

Kruvaziyer turizminin başlamasından itibaren bölge ekonomisine önemli katkı sağlayan Astoria Grande adlı kuruvaziyer, 1 haftalık aranın ardından tekrar Samsun'a geldi. Rusya'nın Sochi şehrinden demir alan, İzmir, İstanbul, Bartın ve Sinop'un ardından Samsun'a gelen kruvaziyerde bulunan bin 47'si turist bin 491 kişilik kafile, Samsun ve Amasya'da vakit geçirecekler.

Samsun'da kalacak turistler Bandırma Gemi Müzesi, Samsun Müzesi, Cumhuriyet Meydanı, Amazon Köyü, AVM'ler, plaj ve Vezirköprü'de zaman geçirecek. Amasya'ya gidecek turistler ise Amasya Müzesi, Çakallar Tepesi gezisi ve şehir turu atacaklar.

Gemi, akşam saatlerinde Samsun'dan ayrılarak Trabzon'a doğru yola çıkacak. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun Limanı'na Demirledi - Son Dakika

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