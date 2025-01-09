AstraZeneca Türkiye\'ye 2 Ödül

Ekonomi

AstraZeneca Türkiye, MD Magazin Dergisi tarafından düzenlenen ve sağlık ve iyi yaşam alanındaki başarılı bireylerin ve kurumların ödüllendirildiği Golden Pulse Awards'ta 2 ödüle birden layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AstraZeneca Türkiye'nin desteğiyle Türk Tıbbi Onkoloji Derneği tarafından hayata geçirilen "Kontrol Sende, Cevabı Gende" projesi kapsamında yayına alınan web sayfası, "Yılın En Başarılı Sağlık & Wellness ve Bilinçlendirme Web Sitesi" seçildi.

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği ve Alerji ile Yaşam Derneği ve AstraZeneca Türkiye'nin iş birliğinde hayata geçirilen "O Fil Eozinofil Olabilir" projesi ise "Yılın En Başarılı Sağlık ve Wellness Projesi" kategorisinde ödülün sahibi oldu.

Oyuncu ve heykeltıraş Arzum Onan'ın elçiliğini yaptığı "Kontrol Sende Cevabı Gende" projesi kapsamında oluşturulan web sitesi üzerindeki anketler ile kadınlar, meme ve yumurtalık kanseri risk faktörlerini öğrenebiliyor. Sitede ayrıca bu kanser türleri hakkında toplumu bilgilendiren verilere ve kadınların en yakın ücretsiz meme kanseri taraması yaptırabileceği Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) bilgileri de paylaşılıyor.

"O Fil Eozinofil Olabilir" projesinde, çeşitli platformlarda yayınlanan filmlerle toplumda ağır eozinofilik astım hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. "Ağır eozinofilik astım" hastalığındaki eozinofilin son hecesindeki "fil"den ilham alınan proje kapsamında oluşturulan internet adresi üzerinden, hastalığın belirtileriyle ilgili bilgilere ve astım kontrol testlerine de ulaşılabiliyor.