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Asya borsaları alıcılı seyretti - Son Dakika

Asya borsaları alıcılı seyretti

02.02.2022 10:38
Asya borsaları alıcılı seyretti

Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izledi.

Küresel pay piyasaları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaşma sürecinde orantılı sıkılaşmaya özen göstereceğine ilişkin beklentilerle pozitif seyrini sürdürüyor.

Asya'da da New York borsasındaki alıcılı seyre paralel risk iştahının yüksek seyrettiği görülüyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, bugünkü açıklamalarında, Japonya ekonomisinin BoJ'un agresif parasal genişlemesi sayesinde ılımlı büyümeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Japonya'nın düşük faiz ortamının bölgesel bankaları çeşitli şekillerde etkilediğine değinen Kuroda, ancak bu etkinin olumsuz olduğu yönündeki iddiaların kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Çin, Güney Kore ve Hong Kong pay piyasalarında yeni yıl tatili sebebiyle işlem gerçekleşmedi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,68 yükselişle 27.533, Avustralya'da ASX 200 endeksi günü yüzde 1,17 artışla 7.088 seviyesinden tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,05 değer kaybederek 114.62'den işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 1,10 değer kazanarak 59.512 puanda seyrediyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları alıcılı seyretti - Son Dakika Ekonomi


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