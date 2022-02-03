Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin hafta başından bu yana yaptıkları sözle yönlendirmelerde parasal sıkılaşma sürecinde dikkatli olacaklarını vurgulamaları, dün pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesine katkıda bulundu.

Dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilere göre özel sektör istihdamı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantının etkisiyle ocakta 301 bin azalarak Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş gösterdi.

İstihdam piyasasındaki negatif gerçekleşmelerin Fed'i para politikası adımlarında ölçülü olmaya iteceği yönündeki beklentilerle New York borsasında yükseliş eğilimi üst üste dördüncü güne taşındı.

Asya'da, ABD'deki vadeli işlem piyasalarında satış baskısının artmasıyla açık olan piyasalarda düşüş eğilimi hızlanırken, Japonya borsasındaki düşüşe Sony hisseleri yüzde 7'ye yaklaşan değer kaybıyla öncülük ediyor.

Japonya'da bugün açıklanan makroekenomik veriler ekonomik aktivitede daralmanın sürdüğüne işaret etti. Buna göre Japonya'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 47,6 ve bileşik PMI 49,9 oldu.

Çin, Güney Kore ve Hong Kong pay piyasalarında yeni yıl tatili sebebiyle işlem gerçekleşmedi.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1,06 düşüşle 27.241, Avustralya'da ASX 200 endeksi günü yüzde 0,14 azalışla 7.078 seviyesinden tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,13 değer kazanarak 114.59'dan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,57 değer kaybederek 59.218 puanda seyrediyor.