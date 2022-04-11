Asya borsaları geriledi - Son Dakika
Üye Girişi

Asya borsaları geriledi

11.04.2022 11:27
Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Artan jeopolitik risklerin enflasyonist baskıları beslemesi ve merkez bankalarının para politikalarında hızlı sıkılaşma beklentileriyle yükselen tahvil faizleri, küresel çapta risk iştahını azaltmaya devam ediyor.

Asya özelinde ise özellikle Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve alınan sıkı tedbirler hisse ve sektör bazlı satış baskılarına neden oluyor.

Çin'de birçok şehirde Kovid-19 kısıtlamaları uygulamaya alınırken, Hong Kong'da da sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu gelişmelerle Asya borsalarında teknoloji ve otomotiv sektörü hisselerinde satışların yoğunlaşması dikkati çekti.

Ayrıca, bugün Çin'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,5, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de yüzde 8,3 artışla beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,61 azalarak 3.167 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,27 düşerek 2.693 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,61 azalışla 26.822 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,7 değer kazanarak 125,4 ile 2015 yılından bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,37 kayıpla 59.228 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,18 düşüşle 21.177 puanda seyrediyor.

YORUMLAR
500
Çin'de 27 bin 529, Hong Kong'da 1921 Kovid-19 vakası tespit edildi Çin'de 27 bin 529, Hong Kong'da 1921 Kovid-19 vakası tespit edildi Eski Hong Kong Baş Sekreteri Lee, baş yönetici seçimi için adaylık sürecini başlattı Eski Hong Kong Baş Sekreteri Lee, baş yönetici seçimi için adaylık sürecini başlattı

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları geriledi - Son Dakika


Son Dakika
12:00 Nihat Hatipoğlu canlı yayında "Ölen eşe dokunulursa abdest bozulur mu?" sorusunu yanıtladı
11:57 Tümer Metin'den sert açıklama: İyi oynadı diyeceğim ama dilim varmıyor
11:55 Emekliye bayram ikramiyesi için 4 formül masada! İşte o seçenekler
11:52 Uğur Dündar dev derbiye 'uğurlu' geldi! Çifte kutlama yaptı
11:49 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor: Masada Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği ve emekli ikramiyeleri var
11:27 Sosyal medya fenomeni Polina Chursanova hamile olduğunu açıkladı
11:26 Victoria Beckham'ın manken dünürü Claudia Heffner Peltz güzelliğiyle göz kamaştırdı
11:19 2-0'lık galibiyet kadar konuşuldu! Arda Turan'ın dev derbiye kilolu çıkması tepki topladı
11:16 11 Nisan'da altının gram fiyatı 922 lira seviyesinde
11:16 Nisa bebeği terk eden annesi Ebru S.'nin 2 yıla kadar hapsi isteniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 12:19:33. #1.13#
SON DAKİKA: Asya borsaları geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement