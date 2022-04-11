Asya borsaları geriledi - Son Dakika

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Artan jeopolitik risklerin enflasyonist baskıları beslemesi ve merkez bankalarının para politikalarında hızlı sıkılaşma beklentileriyle yükselen tahvil faizleri, küresel çapta risk iştahını azaltmaya devam ediyor.

Asya özelinde ise özellikle Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve alınan sıkı tedbirler hisse ve sektör bazlı satış baskılarına neden oluyor.

Çin'de birçok şehirde Kovid-19 kısıtlamaları uygulamaya alınırken, Hong Kong'da da sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Bu gelişmelerle Asya borsalarında teknoloji ve otomotiv sektörü hisselerinde satışların yoğunlaşması dikkati çekti.

Ayrıca, bugün Çin'de açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,5, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de yüzde 8,3 artışla beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 2,61 azalarak 3.167 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,27 düşerek 2.693 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,61 azalışla 26.822 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,7 değer kazanarak 125,4 ile 2015 yılından bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,37 kayıpla 59.228 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,18 düşüşle 21.177 puanda seyrediyor.