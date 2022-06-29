Asya borsaları geriledi - Son Dakika
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Asya borsaları geriledi

29.06.2022 10:38
Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında, küresel çapta açıklanan veriler ve gelişmelerin resesyon endişelerini güçlendirmesi ile satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, küresel çapta açıklanan veriler ve gelişmelerin resesyon endişelerini güçlendirmesi ile satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Enflasyon endişeleri devam ederken, açıklanan verilerin resesyon ihtimalini güçlendirmesi yatırımcı risk iştahını olumsuz etkileyerek küresel pay piyasalarında satış baskısını artırıyor.

Bu durum merkez bankaları para politikalarına yönelik sözle yönlendirmelerin önemini artırırken, bu kapsamda bugün ABD, İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası başkanlarının Portekiz'de düzenlenecek "Merkez Bankacılığı 2022-Hızlı Değişen Dünyada Para Politikası İçin Zorluklar" panelinde yapacağı konuşma yakından takip edilecek.

Asya genelinde ise Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında devam eden sıfır vaka politikası, ülke ekonomisinin potansiyel büyümesine dair endişelerin gündemde kalmasına neden oluyor. Japonya genelinde ise ülke para biriminin dolar karşısında zayıflamaya devam etmesi, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) 10 yıllık tahvil faizinde yüzde 0,25'lik getiri hedefine sadık kalamayabileceği görüşlerini güçlendiriyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da perakende satışlar aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 3,6 artmasına karşın piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 azalarak 3.362 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 gerileyerek 2.378 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 26.805 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi 136,2 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 53.023 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 değer kaybıyla 21.958 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

Merkez Bankası, Portekiz, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları geriledi - Son Dakika

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