Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

20.06.2022 11:02
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, küresel çapta devam eden resesyon endişeleri ile haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, küresel çapta devam eden resesyon endişeleri ile haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Küresel ekonomilere yönelik giderek güçlenen resesyon endişesi varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD ile Çin arasında Tayvan boğazının "Uluslararası su" olup olmadığı konusunda artan gerilim de pay piyasalarını baskıladı. Buna karşın ABD Başkanı Joe Biden'ın bazı Çinli şirketlere uygulanan gümrük vergisinde indirime gidebileceğine ilişkin haber akışı Çin pay piyasalarını destekledi.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası bugün 1 ve 5 yıllık borç verme oranlarını beklentilere paralel sırasıyla yüzde 3,70 ve yüzde 4,45'te sabit bıraktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin Çin ekonomisini yavaşlatması beklenirken, alınan bu karar, bankanın verileri gördükten sonra gelecek dönemde kendisine faiz indirimi için alan bıraktığı şeklinde yorumlandı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04'lük sınırlı düşüşle 3.315 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2 azalışla 2.391 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 gerileyerek 25.771 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 134,7'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artarak 51.523 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 yükselerek 21.136 puanda seyrediyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika

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