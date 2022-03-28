Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika
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Asya borsaları karışık seyretti

28.03.2022 11:00
Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya'da artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları başlıca risk unsuru olarak fiyatlanmaya devam ediyor.

Çin'in Şanghay kentinde sokağa çıkma yasağı devreye alınırken, söz konusu yasağın ne kadar süreceği bilinmiyor. Ayrıca şehirde süreç boyunca iki aşamalı Kovid-19 testi uygulanacağı belirtildi.

Öte yandan ülkenin Huangpu bölgesinde de 28 Mart - 1 Nisan döneminde kapanma ilan edildi. Japonya tarafında ise uzun vadeli tahvil faizlerinin yüzde 0,25'i görmesinin ardından ülke merkez bankası piyasaya tahvil alımı yoluyla müdahale etti. Bu gelişme sonrası dolar/yen paritesi 123,9 ile Aralık 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Kapanışta, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,07 artarak 3.215 puan oldu. Güney Kore'de Kospi endeksi 2.730 puanla cuma günkü kapanış seviyesinin hemen altında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 0,73 azalışla 27.943 seviyesinde günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,31 artışla 57.523 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,28 yükselişle 21.678 puanda bulunuyor.

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Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina ilan edildi Şanghay'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle karantina ilan edildi Çin'in Şanghay kentinde son 24 saatte 4 bin 500 Covid-19 vakası Çin'in Şanghay kentinde son 24 saatte 4 bin 500 Covid-19 vakası

Çin Halk Cumhuriyeti, Sokağa Çıkma Yasağı, Şanghay, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti - Son Dakika


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