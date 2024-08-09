Asya Borsaları Pozitif Seyir İzliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsaları Pozitif Seyir İzliyor

ABD'de resesyon endişelerinin azalması ve Çin'de açıklanan iyi enflasyon verisiyle Asya borsalarında pozitif bir seyir izleniyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi değer kazanırken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yükselişini sürdürüyor.

09.08.2024 10:17
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Asya borsalarında, Çin hariç pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de resesyon endişelerinin güçlenmesiyle hafta başında yaşanan satış baskısının ardından, dün açıklanan işsizlik maaşı başvuruları verilerinin bu endişeleri azaltmasıyla pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

Çin'de açıklanan enflasyon verisinin iyi gelmesi de Asya piyasalarını destekleyen başka bir unsur oldu.

Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda temmuz ayında yüzde 0,5 artarak beklentileri aştı. Ülkede, TÜFE haziranda yıllık bazda yüzde 0,2 artış kaydetmişti.

Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 147,1 seviyesinde seyrediyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,56 artışla günü 35.025 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,24 değer kazancıyla 2.588 puandan tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 yükselişle 17.140 puanda bulunuyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 düşüşle 2.865 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 değer kazancıyla 79.750 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Güney Kore, Hang Seng, Hong Kong, Japonya, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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