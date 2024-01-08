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Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzliyor - Son Dakika
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Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzliyor

Asya pay piyasalarında, Çin'de oyun endüstrisine yönelik düzenlemelerin artması ve ekonomiyi desteklemeye yönelik çabaların yetersiz olduğu endişesi nedeniyle risk iştahı düşük seyrediyor. Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner hacmi artarken, Asya borsalarında düşüş yaşanıyor. Çin'in ilk yerli üretim kruvaziyeri Adora Magic City'nin ilk ticari seferini tamamlaması da haberler arasında yer alıyor.

Asya Borsaları Satış Ağırlıklı Seyir İzliyor
08.01.2024 - 09:51,
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Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Asya pay piyasalarında, Çin'de oyun endüstrisine yönelik daha sıkı düzenlemelerin olacağı düşüncesinin güçlenmesi ve hükümetin ekonomiyi desteklemeye yönelik çabalarının yetersiz olduğu endişesi nedeniyle risk iştahı düşük seyrediyor.

Açıklanan verilere göre, Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner hacmi, 2023'ün 11 ayında önceki yılın aynı dönemine göre artış kaydederken, taşınan birim konteyner sayısı yüzde 4,9, kargo yükü miktarı ise yüzde 8,4 arttı.

Öte yandan, Çin'in ilk yerli üretim kruvaziyeri Adora Magic City'nin ilk ticari seferini tamamladığı bildirildi. Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, yolcu gemisi, 7 gün 6 gece süren seferin ardından dün Şanghay şehrindeki limana döndü.

İlk ticari seferinde 3 binden fazla yolcu taşıyan gemi, 1119 deniz mili (2 bin 72 kilometre) mesafe kat ederek Güney Kore'nin Jeju Adası ile Japonya'nın Nagasaki ve Fukuoka şehirlerindeki limanlara uğradı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalışla 2.570 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,21 düşüşle 2.870 puan oldu.

Japonya'da piyasalar tatil nedeniyle kapalı bulunurken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 azalarak 144,2 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 gerilemeyle 71.593 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 değer kaybıyla 16.195 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA
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