Üye Girişi
Asya borsaları sert düştü - Son Dakika

Asya borsaları sert düştü

22.02.2022 11:14
Asya borsaları sert düştü

Asya borsalarında, Rusya ile Ukrayna arasında artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde sert düşüş yaşandı.

Asya borsalarında, Rusya ile Ukrayna arasında artan jeopolitik tansiyonun etkisiyle haftanın ikinci işlem gününde sert düşüş yaşandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalaması ve ABD ile Avrupa Birliği'nin gelişmeleri kınayarak yaptırımlar konusunda adım atacağını duyurmasının ardından küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlendi.

Asya genelinde emlak şirketlerine yönelik kaygılar ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin gelişmeler de yakından takip edilirken, emtia fiyatlarındaki yükseliş risk iştahındaki azalışı destekledi.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,96 azalışla 3.457 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,35 düşüşle 2.707 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,71 gerileyerek 26.450 puandan kapanırken, dolar/yen paritesi yatay seyirle 114,8 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,62 düşüşle 56.748 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,70 kayıpla 23.518 puanda seyrediyor.

YORUMLAR
500
Asya borsaları sert düştü Asya borsaları sert düştü Japonya Başbakanı Kişida, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını kınadı Açıklaması Japonya Başbakanı Kişida, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını kınadı Açıklaması Japonya Başbakanı Kişida, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını kınadı Açıklaması Japonya Başbakanı Kişida, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını kınadı Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı, Ukrayna, Rusya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya borsaları sert düştü - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
11:07 "Tek eğlencem" dediği araçta hayatını kaybetti!
11:00 Biden, kararnameyi imzaladı! Donetsk ve Luhansk'la artık ticaret yapılamayacak
10:57 Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile el ele görüntülendi!
10:45 Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyan Putin ne istiyor? İşte o soruların yanıtları
10:37 "Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi
10:31 Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
10:26 Üç yetim kardeşten sevindiren haber geldi!
10:25 Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 11:22:28. #1.13#
SON DAKİKA: Asya borsaları sert düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement