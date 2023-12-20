Asya Borsaları Yükselişte, Çin Şanghay Bileşik Endeksi Negatif Ayrıştı

Asya borsaları alış ağırlıklı seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar ve "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlenmeye devam etmesiyle izlenen pozitif seyir, yeni günde Asya piyasalarına da taşındı.

Analistler, söz konusu seyirde, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmemesinin de etkili olduğunu belirtti.

Negatif faiz politikası uygulayan son merkez bankası olmaya devam eden BoJ'un, dün politika faizini eksi yüzde 0,1'de sabit bırakmasının ardından özellikle Japonya'da ihracatçı şirketler öncülüğündeki yükseliş dikkat çekti.

Bugün açıklanana verilere göre, Japonya'nın kasımda ihracatı, son üç ayda ilk kez gerilerken, dış ticaret açığı 776,9 milyar yen ile beklentilerden iyi geldi.

Yükseliş eğilimini dün üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi yüzde 0,7 artışla günü 143,9 seviyesinden tamamlarken, parite şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 143,7'de bulunuyor.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC), bir ve beş yıllık kredi faiz oranlarını sırasıyla, yüzde 3,45 ve yüzde 4,2 seviyesinde sabit bıraktı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 artışla 2.613 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 2.920 puan oldu.

Japonya'da Nikkei yüzde 1,37 değer kazancıyla günü 33.675 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 71.650 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,8 yükselişle 16.670 puanda seyrediyor.