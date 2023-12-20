 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Asya Borsaları Yükselişte, Çin Şanghay Bileşik Endeksi Negatif Ayrıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Asya Borsaları Yükselişte, Çin Şanghay Bileşik Endeksi Negatif Ayrıştı

Asya borsaları genel olarak yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi değer kaybetti. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlayabileceği beklentisi ve Japonya Merkez Bankası'nın para politikasında değişiklik yapmaması etkili oldu. Japonya'da ihracat gerilerken, dolar/yen paritesi yükselişini sürdürdü. Çin Merkez Bankası ise kredi faiz oranlarını sabit tuttu.

Asya Borsaları Yükselişte, Çin Şanghay Bileşik Endeksi Negatif Ayrıştı
20.12.2023 - 10:01,
Abone Ol

Asya borsaları alış ağırlıklı seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl en geç mayıs ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik fiyatlamalar ve "yumuşak iniş" ihtimalinin güçlenmeye devam etmesiyle izlenen pozitif seyir, yeni günde Asya piyasalarına da taşındı.

Analistler, söz konusu seyirde, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) ultra gevşek para politikasında değişikliğe gitmemesinin de etkili olduğunu belirtti.

Negatif faiz politikası uygulayan son merkez bankası olmaya devam eden BoJ'un, dün politika faizini eksi yüzde 0,1'de sabit bırakmasının ardından özellikle Japonya'da ihracatçı şirketler öncülüğündeki yükseliş dikkat çekti.

Bugün açıklanana verilere göre, Japonya'nın kasımda ihracatı, son üç ayda ilk kez gerilerken, dış ticaret açığı 776,9 milyar yen ile beklentilerden iyi geldi.

Yükseliş eğilimini dün üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi yüzde 0,7 artışla günü 143,9 seviyesinden tamamlarken, parite şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 143,7'de bulunuyor.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC), bir ve beş yıllık kredi faiz oranlarını sırasıyla, yüzde 3,45 ve yüzde 4,2 seviyesinde sabit bıraktı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,8 artışla 2.613 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 2.920 puan oldu.

Japonya'da Nikkei yüzde 1,37 değer kazancıyla günü 33.675 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 71.650 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,8 yükselişle 16.670 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Borsa, Uluslararası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsaları Yükselişte, Çin Şanghay Bileşik Endeksi Negatif Ayrıştı - Son Dakika


09:48
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18
Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:58
İstanbul'da asker kaçaklarına çürük raporu veren şebekeye operasyon İstanbul'da asker kaçaklarına çürük raporu veren şebekeye operasyon
08:56
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:31
63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25
Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03
4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45
İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti

Son Dakika
09:48 Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18 Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:58 İstanbul'da asker kaçaklarına çürük raporu veren şebekeye operasyon
08:31 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25 Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45 İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
00:33 Afyonkarahisar'da 4 kişi silahla vurularak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 10:08:06. #1.12#
SON DAKİKA: Asya Borsaları Yükselişte, Çin Şanghay Bileşik Endeksi Negatif Ayrıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement