Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika
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Asya borsaları Çin hariç yükseldi

12.08.2022 10:49
Asya borsaları Çin hariç yükseldi

Asya borsalarında, Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya'da dün ABD borsalarının karışık bir seyir izlemesinin ardından yatırımcıların temkinli hareket ettiği görüldü.

Dün tatil nedeniyle kapalı olan Japonya borsası bugün yüzde 2'den fazla yükselerek perşembe gününü telafi ederken, Çin'de önemli bir üretim merkezinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınması ise Çin borsasını baskıladı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,15 azalarak 3.276 puana inerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,16 artışla 2.527 puan oldu.

Japonya'da ise Nikkei 225 endeksi tatil dönüşü yüzde 2,62 artarken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 133,3 seviyesinden işlem görüyor.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,29 yükselişle 20.141 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,23 kazançla 59.471 puanda seyrediyor.

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Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Asya borsaları geriledi Asya borsaları geriledi
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika
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