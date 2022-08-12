Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,15 azalarak 3.276 puana inerken, Güney Kore 'de Kospi endeksi yüzde 0,16 artışla 2.527 puan oldu.

Dün tatil nedeniyle kapalı olan Japonya borsası bugün yüzde 2'den fazla yükselerek perşembe gününü telafi ederken, Çin'de önemli bir üretim merkezinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınması ise Çin borsasını baskıladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Asya borsaları Çin hariç yükseldi - Son Dakika

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