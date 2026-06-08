Asya Borsalarında Düşüş - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asya Borsalarında Düşüş

08.06.2026 10:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle Asya borsaları olumsuz etkileniyor, satış baskısı artıyor.

Asya borsaları, Orta Doğu'da çatışmaların yeniden alevlenmesiyle negatif seyrediyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı'nda tarafların karşılıklı saldırılarıyla Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükseldi. Çatışmaların giderek şiddetlenmesi, yakın vadede diplomatik bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik beklentileri zayıflattı.

Bölgede 8 Nisan'da sağlanan ateşkes sonrasında görece sakin seyreden gerilim, İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarıyla yeniden tırmandı. İsrail, Tahran yönetiminin balistik füze saldırılarının ardından İran'daki bazı hedeflere yönelik misilleme amaçlı hava operasyonları düzenlediğini duyurdu.

ABD cephesinden şu ana kadar doğrudan askeri müdahaleye ilişkin somut bir saldırı haberi gelmezken çatışmaların ağırlıklı olarak İsrail ile İran arasında yoğunlaştığı görüldü.

Cuma günü New York borsasında görülen satıcılı seyir yeni işlem haftasında Asya tarafına da yansıdı. Asya borsalarında negatif bir seyir izlenirken Orta Doğu'da artan riskler bölge piyasalarındaki satış baskısının temel nedeni olarak öne çıkıyor.

Yatırımcıların yapay zeka ve teknoloji şirketlerini sorgulamalarıyla Güney Kore ve Japonya borsasında sert düşüşler görüldü.

Öte yandan Japonya ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,8 ile beklentilerin üzerinde büyümesine karşın bu oran yüzde 2,1 olarak açıklanan öncü tahminin altında kaldı.

Analistler, Japonya ekonomisinin zayıf sermaye harcamalarının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde ivme kaybettiğini bildirdi.

Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bu ayki toplantısında faiz artırımına gideceğine yönelik öngörülerin gücünü koruması da Japonya borsası üzerinde satış baskısı oluşturdu. BoJ'un gelecek hafta politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,3 düşüşle 7.484 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,7 değer kaybıyla 64.096 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,5 düşüşle 3.967 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 azalışla 24.603 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 kayıpla 73.743 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Düşüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru evinde ölü bulundu Polis memuru evinde ölü bulundu
Gaziantep’te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı Gaziantep'te kızını darbedip sürükleyen babanın 12 suç kaydı çıktı
Kayıp olarak aranıyordu 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu! 5 yaşındaki Menesa havuzda ölü bulundu
Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı Eşini odunla döverek öldüren şüpheli tutuklandı
Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri Aziz Yıldırım cephesinden teknik direktör ve transfer sözleri
Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti Hakan Safi, yeni transferini sandık başında ilan etti

10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
10:02
Husilerden İsrail’e yeni darbe Kızıldeniz’i kapattılar
Husilerden İsrail'e yeni darbe! Kızıldeniz'i kapattılar
09:06
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı
Hamaney: Siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kaldı
08:53
İran’dan jet misilleme Devrim Muhafızları İsrail’deki 2 hava üssünü hedef aldı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı
08:50
Avrasya Tüneli’nde kaza Tüneli su bastı
Avrasya Tüneli'nde kaza! Tüneli su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 10:32:48. #7.12#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Düşüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.