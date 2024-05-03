Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkıyor. ABD Merkez Bankası'nın kararları ve ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olması bekleniyor. Japonya ve Çin piyasalarında resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi. Japon yeni, dolar karşısında değer kazanmaya devam ederken, dolar/yen paritesi düşüş eğilimini sürdürüyor. Güney Kore'de Kospi endeksi azalışla günü tamamlarken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yükseliş gösteriyor ve Hindistan'da Sensex endeksi düşüş kaydediyor.

03.05.2024 09:31
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Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü kararlarının ardından yön arayışına devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Asya'da açık olan piyasalarda karışık bir seyir öne çıkarken, Japonya ve Çin piyasalarında resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

Japon yeni, dolar karşısında değer kazanmaya devam ederken, analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) muhtemel son müdahalesinin yaklaşık 20 milyar dolardan fazla olabileceğini dile getirdi.

Düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 153,2 seviyesinden işlem görüyor.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.681 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 yükselişle 18.477 puana çıkarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 düşüşle 73.943 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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