Asya Borsalarında Karışık Seyir

Ekonomi

Asya borsalarında karışık bir seyir öne çıkıyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) çarşamba günkü kararlarının ardından yön arayışına devam ederken, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcı kararları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Asya'da açık olan piyasalarda karışık bir seyir öne çıkarken, Japonya ve Çin piyasalarında resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleşmedi.

Japon yeni, dolar karşısında değer kazanmaya devam ederken, analistler, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) muhtemel son müdahalesinin yaklaşık 20 milyar dolardan fazla olabileceğini dile getirdi.

Düşüş eğilimini üst üste 3. işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 153,2 seviyesinden işlem görüyor.

Söz konusu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 azalışla 2.681 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,5 yükselişle 18.477 puana çıkarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 düşüşle 73.943 puandan işlem görüyor.