Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir

Asya Borsalarında Karışık Seyir

ABD Merkez Bankası'nın politika faizinin uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret etmesi ve Nvidia'nın rekor seviyede gelir elde etmesi Asya borsalarında karışık bir seyire neden oldu. Japonya'da öncü imalat sanayi PMI verilerinin beklentileri aşması risk iştahını artırdı. Güney Kore Merkez Bankası faiz oranını değiştirmeyerek, faiz artırım ihtimalinin sınırlı olduğunu belirtti. Nikkei 225 endeksi yükselirken, Şanghay Bileşik endeksi ve Hang Seng endeksi düşüş gösterdi. Hindistan'da Sensex endeksi ise primli seyretti.

23.05.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarının, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret etmesine karşın çip üreticisi Nvidia'nın rekor seviyede gelir elde ettiğini açıklamasının ardından karışık bir seyir izleniyor.

Bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) son bir yılda ilk kez 50 seviyesinin üzerine çıkmasının ülke pay piyasalarında risk iştahını artırdığı görülüyor.

Analistler, bugün Japonya'da açıklanan öncü PMI verilerinin beklentileri aştığını anımsatarak, bu durumun ülke ekonomisinde canlılığa işaret ettiğini kaydetti.

Japonya'da öncü imalat sanayi PMI 50,5 ile öngörüleri aşarak, Haziran 2023'ten bu yana ilk kez 50 seviyesinin üzerine çıkarken, hizmet PMI 53,6'ya geriledi.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek, yüzde 3,50 seviyesinde sabit tutarken, kararın ardından açıklamalarda bulunan Bankanın Başkanı Rhee Chang Yong'un, faiz artırım ihtimalinin sınırlı olduğunu söylemesiyle ülke pay piyasaları açılıştaki kayıplarını telafi etti.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 39.103 puandan günü kapatırken, Güney Kore'de Kospi endeksi bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2.722 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 1,3 düşüşle 3.116 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 azalışla 18.877 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 74.721 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA

Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Güney Kore, Hindistan, Hang Seng, Japonya, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:18 ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı
09:52 Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni hamle! Sosyal medya ihbar hattı devreye girdi
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
08:55 Cenaze töreninin 3. günü Reisi doğduğu kent olan Meşhed’de toprağa verilecek Cenaze töreninin 3. günü! Reisi doğduğu kent olan Meşhed'de toprağa verilecek
08:14 Piyasaların gözü Merkez’in bugün açıklayacağı faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
10:02 Dursun Özbek Ali Koç’u fena bombaladı: Yanına kalmayacak Dursun Özbek Ali Koç'u fena bombaladı: Yanına kalmayacak
09:42 Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray’dan güzel haber geldi Bir aydır zatürre tedavisi gören Türkan Şoray'dan güzel haber geldi
09:34 Süper Lig devine müjde Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı Süper Lig devine müjde! Borussia Dortmund, Nuri Şahin için yeşil ışığı yaktı
09:10 Cannes’a damga vuran kıyafet Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin’e destek verdi Cannes'a damga vuran kıyafet! Oyuncu Cate Blanchett, elbisesiyle Filistin'e destek verdi
08:44 Cezaevinden yönetiliyordu Kertenkele’nin çetesi çökertildi Cezaevinden yönetiliyordu! Kertenkele'nin çetesi çökertildi
08:09 Meksika’da devlet başkanı adayının mitinginde sahne çöktü: 9 ölü, 50 yaralı Meksika'da devlet başkanı adayının mitinginde sahne çöktü: 9 ölü, 50 yaralı
08:09 Sette kriz çıktı Metin Akdülger, başrol olduğu Sandık Kokusu’ndan ayrıldı Sette kriz çıktı! Metin Akdülger, başrol olduğu Sandık Kokusu'ndan ayrıldı
07:51 Bağ evindeki tuzaklı bomba can aldı Yaralanan 7 kişiden 1’i hayatını kaybetti Bağ evindeki tuzaklı bomba can aldı! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 10:39:09. #1.12#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement