Asya Borsalarında Karışık Seyir

Ekonomi

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarının, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret etmesine karşın çip üreticisi Nvidia'nın rekor seviyede gelir elde ettiğini açıklamasının ardından karışık bir seyir izleniyor.

Bölgede açıklanan verilere göre Japonya'da öncü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) son bir yılda ilk kez 50 seviyesinin üzerine çıkmasının ülke pay piyasalarında risk iştahını artırdığı görülüyor.

Analistler, bugün Japonya'da açıklanan öncü PMI verilerinin beklentileri aştığını anımsatarak, bu durumun ülke ekonomisinde canlılığa işaret ettiğini kaydetti.

Japonya'da öncü imalat sanayi PMI 50,5 ile öngörüleri aşarak, Haziran 2023'ten bu yana ilk kez 50 seviyesinin üzerine çıkarken, hizmet PMI 53,6'ya geriledi.

Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası politika faizini değiştirmeyerek, yüzde 3,50 seviyesinde sabit tutarken, kararın ardından açıklamalarda bulunan Bankanın Başkanı Rhee Chang Yong'un, faiz artırım ihtimalinin sınırlı olduğunu söylemesiyle ülke pay piyasaları açılıştaki kayıplarını telafi etti.

Söz konusu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükselişle 39.103 puandan günü kapatırken, Güney Kore'de Kospi endeksi bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2.722 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 1,3 düşüşle 3.116 puan ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,7 azalışla 18.877 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 primle 74.721 puanda bulunuyor.