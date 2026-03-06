Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asya Borsalarında Karışık Seyir

06.03.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve enerji maliyetleri Asya borsalarını olumsuz etkiliyor.

Asya borsaları, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasının enerji tedarikine yönelik risk ve maliyetleri artırmasıyla karışık bir seyir izliyor.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerilim, küresel risk algısını yüksek tutarken, çatışmaların uzayabileceği ve yükselen enerji maliyetlerinin küresel enflasyonu tekrar güçlendirebileceği endişesi artıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran yönetiminin pes edeceğini savunarak, daha sonra Küba'nın da düşeceğini ileri sürdü. ABD'nin Küba'nın komünist yönetimiyle temas halinde olduğunu ifade eden Trump, "Yardıma ihtiyaçları var. Küba ile görüşüyoruz." dedi.

Küresel risk algısının yüksek kalmayı sürdürmesiyle haftanın son işlem gününde Asya piyasalarında karışık bir görünüm öne çıktı.

Çin ve Hong Kong enerji tedarik risklerinden daha az etkilendi

Bölge genelinde yükselen enerji maliyetleri ve enerji tedariki temel gündem maddeleri arasında yer almayı sürdürürken, Çin'in geçen günlerde aldığı enerji ihracat önlemlerinin yanı sıra Rus pazarına erişim imkanı da Çin ve Hong Kong piyasalarında risk algısının daha sınırlı hissedilmesinde etkili oluyor.

Çin ve Hong Kong piyasaları bölgede pozitif ayrışırken, ülkede imalat sanayi faaliyetlerinin ciddi bir sekteye uğramayacağı ve enerji tedarikinin süreceği beklentileri yatırımcıları rahatlatıyor.

Bunlara ek olarak, Çin Başbakanı Li Çiang, Pekin'de düzenlenen Çin Ulusal Halk Kongresi'nin (ÇUHK) yıllık genel kurulunda, hükümetin çalışma raporu ve bütçe taslağını meclise sundu. Çin hükümeti, 2026'da ülke ekonomisinin yüzde 4,5 ila 5 büyümesinin hedeflendiğini açıkladı. Böylece önceki 3 yıllık dönemdeki yüzde 5 civarı büyüme hedefi geriye çekilmiş oldu.

Ayrıca, ÇUHK'a sunulan bütçe taslağında, savunma harcamalarının bu yıl yüzde 7 artışla 1 trilyon 909 milyar 561 milyon yuana (276,8 milyar dolar) çıkarılması maddesi de yer aldı.

Güney Kore'de enflasyon beklentilerin altında

Bölgede açıklanan makroekonomik veriler de yakından takip edilirken, Güney Kore'de şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Devam eden jeopolitik gerilim ve enerji tedarik endişeleriyle güne negatif tarafta başlayan Güney Kore piyasaları, beklentilerin altında gelen enflasyon rakamlarının da etkisiyle gün içindeki kayıplarını telafi etti.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 5.584,9 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 artışla 55.625 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 değer kazancıyla 4.123 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 1,6 primle 25.706 puandan işlem görüyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 79.492 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Maça çıkmak isteyen Tedesco’ya doktordan iki kelimelik yanıt Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi 12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

10:23
Tepki yağıyor Trump İran’ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
Tepki yağıyor! Trump İran'ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
10:14
Dünyaca ünlü gazeteden skandal Türkiye çıkışı
Dünyaca ünlü gazeteden skandal Türkiye çıkışı
09:03
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı
08:45
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
07:25
Ne ABD ne de İsrail İran’dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
Ne ABD ne de İsrail! İran'dan kimsenin beklemediği tehdit: Sizi tarihin çöplüğüne atarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 10:42:21. #7.13#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.