Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asya Borsalarında Karışık Seyir

18.06.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fed'in faiz kararı sonrası Asya borsalarında pozitif ve negatif etkilerle karışık hareketler gözlemleniyor.

Asya borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonrasında bankanın bu yıl faiz artırımına gidebileceğine dair öngörülerin güçlenmesinden kaynaklanan negatif etkiler ve ABD ile İran arasında imzalanan anlaşmadan kaynaklı pozitif etkilerle karışık seyrediyor.

Jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarının para politikası kararları piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Fed, federal fon oranına ilişkin yıl sonu tahminini mart ayında öngördüğü yüzde 3,4'ten 3,8'e yükseltti.

Banka, federal fon oranına ilişkin 2027 tahminini yüzde 3,1'den 3,6'ya ve 2028 tahminini yüzde 3,1'den 3,4'e çıkardı. Fed uzun dönem ortalama faiz beklentisini ise yüzde 3,1 olarak korudu.

Söz konusu tahminler, Fed'in 2026'da faiz artışı yapılabileceğinin sinyalini verdi.

Federal Açık Piyasa Komitesini (FOMC) üyelerinin gelecekteki faiz beklentilerini gösteren nokta grafiği de 18 yetkiliden 9'unun bu yıl en az bir faiz artırımı öngördüğünü ortaya koydu.

Jeopolitik tarafta Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın "İslamabad Anlaşması"nı elektronik olarak imzaladığını açıkladı.

Pakistan'ın, eş arabulucu Katar'ın desteğiyle teknik düzeydeki görüşmeleri başlatmak üzere planlandığı gibi 19 Haziran 2026'da İsviçre'de resmi tören düzenleyeceğini kaydeden Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkürlerini sundu.

Asya tarafında ABD ile İran arasında imzalanan anlaşmadan kaynaklı pozitif etkilerle Japonya ve Güney Kore borsalarında yükselişlerin diğer taraftan Çin ve Hong Kong borsalarında ise düşüşlerin görüldüğü karışık bir seyir öne çıkıyor.

Japonya ve Güney Kore borsalarındaki yükselişler çip üreticisi ve yapay zeka şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerden kaynaklandı.

Hong Kong'un önde gelen internet şirketlerinin hisseleri, yatırımcıların Japonya, Güney Kore ve Tayvan'daki yapay zeka ve yazılım şirketlerine artan ilgisi nedeniyle baskı altında kaldı.

Çin'in Hong Kong'a Çinli yatırımcılar tarafından yapılan yatırımlar üzerinde baskı yaptığına dair haberler de Çin'den Hong Kong'a sermaye akışının azalabileceği endişelerine neden oldu.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 artışla 9.063 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 değer kazancıyla 71.126 puandan kapandı. Nikkei 225 endeksi 71.398,58 puanla, Kospi endeksi de 9.106,07 puanla rekor seviyeyi gördü.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 azalışla 4.096 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 kayıpla 23.798 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,1 primle 77.214 puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuşadası’nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı Kuşadası'nda Caretta Caretta Kaldırım Taşından Kurtarıldı
Eduardo Bolsonaro’ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı Eduardo Bolsonaro'ya 4 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Onandı
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
Trump: ABD’nin İran’a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil Trump: ABD'nin İran'a 300 milyar dolar yatırım yapacağı doğru değil
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu Milli yıldız kadroda Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Milli yıldız kadroda
Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı Ünlü oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurladı

11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
11:17
Fenerbahçe’den son dakika teknik direktör açıklaması
Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması
11:07
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
AK Parti kaynakları en düşük emekli maaşı için rakam verdi
11:02
CHP’de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi Kapsamlı inceleme başlıyor
CHP'de ihraç sırası belediye başkanlarına mı geldi? Kapsamlı inceleme başlıyor
10:34
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı
09:50
Pezeşkiyan’ın fotoğrafında dikkat çeken detay Belgede Trump’ın imzası da yer aldı
Pezeşkiyan'ın fotoğrafında dikkat çeken detay! Belgede Trump'ın imzası da yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 11:48:50. #7.13#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Karışık Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.