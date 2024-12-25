Asya Borsalarında Karışık Seyir ve Noel Tatili Etkisi - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Borsalarında Karışık Seyir ve Noel Tatili Etkisi

Asya Borsalarında Karışık Seyir ve Noel Tatili Etkisi

Noel tatili nedeniyle sığ piyasalarda karışık bir seyir izleniyor; ABD'nin ticaret politikaları bekleniyor.

25.12.2024 10:48
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Asya borsalarında açık olan piyasalarda karışık bir seyir öne çıkarken, analistler, Noel tatili sebebiyle piyasaların sığ olduğunu aktardı.

Küresel piyasalarda, yılın son haftasında dünyanın birçok yerinde Noel tatili sebebiyle işlemler gerçekleşmezken, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğu ifade ediliyor.

2024 yılının son günlerine yaklaşılırken, 20 Ocak'ta görevi devralacak yeni ABD'de yönetiminin uygulayacağı ticaret politikaları piyasaların ana gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.

Analistler, ABD'nin Çin'e uygulayacağı olası tarife artışlarının imalat sanayi ve ihracat oranları gibi önemli makroekonomik göstergeler üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydederek, ticaret savaşlarının yeniden canlanma riskinin bölge genelinde risk iştahını sınırladığını bildirdi.

Öte yandan, Japon ekonomisinde güç kazanan enflasyon ülke gündemindeki yerini korurken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda bugün yaptığı açıklamada ekonomi ve fiyat görünümüyle ilgili belirsizliğin yüksek olduğunu ifade ederek, "Para politikasını aşırı gevşek bırakmak BOJ'un, faiz oranlarını keskin bir şekilde yükseltmeye zorlayabilir, bu da uzun vadede kalıcı ekonomik büyüme için olumsuz olacaktır." dedi.

Küresel gelişmelere yönelik de açıklamalarda bulunan Ueda, ABD yönetiminin ekonomi politikasıyla ilgili belirsizliğin yüksek olduğunu kaydederek, "ABD'nin politikaları global ekonomi ve piyasalar üzerinde devasa etkiler yapabilir, bu nedenle Japonya ekonomisine ve fiyatlara etkilerini ayrıntılı incelemek zorundayız" ifadesini kullandı.

Ueda'nın açıklamaları sonrasında para piyasalarında BoJ'un gelecek yıl ocak ayında yüzde 46 ihtimalle faiz artırımı yapacağı fiyatlanıyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselişle kapanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3 düşüşle 3.382, puandan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Karışık Seyir ve Noel Tatili Etkisi - Son Dakika

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