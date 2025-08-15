Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Asya Borsalarında Pozitif Seyir

15.08.2025 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japonya'nın büyümesi ve Çin'deki zayıf veriler risk iştahını artırdı; Fed'in faiz indirim beklentisi sürüyor.

Asya borsalarında, Hong Kong hariç pozitif seyir öne çıkarken, Japonya'da beklentileri aşan büyüme ile Çin'de kötü gelen veriler sonrası ülkede teşvik beklentilerinin güçlenmesi bölge genelinde risk iştahını artırıyor.

ABD'de üretici enflasyonunun öngörüleri aşması sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin gücünü koruması Asya piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisi ABD'nin gümrük vergilerine rağmen ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü. Ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte, önceki çeyreğe göre yüzde 0,3, yıllık bazda da yüzde 1 arttı. Yıllık büyüme beklentisi yüzde 0,4 seviyesindeydi.

Analistler, beklentileri aşan büyümenin, Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz artırımına yönelmesine yol açabilecek etkenlerden biri olduğunu ifade etti.

Çin tarafında ise perakende satışlar temmuzda yıllık yüzde 3,7 ile beklentilerin altında artış kaydederken, senenin 7 ayında da yıllık yüzde 4,8 yükseldi.

Ülkede, sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 5,7 artışla beklentileri aşamadı. Ülkede sanayi üretimi yılın 7 ayında, önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 6,3 artış gösterdi.

Çin'de temmuza ilişkin işsizlik oranı ise yüzde 5,2 ile tahminlerin hafif yukarısında geldi. Bu dönemde ülkede sabit sermaye yatırımı temmuzda yüzde 1,6 artışla öngörülerin gerisinde kaldı.

Analistler, Çin'de arka arkaya gelen zayıf verilerin, hükümetin ekonomiyi destekleyici adımlar atabileceği beklentilerini güçlendirerek borsalarda alımları tetiklediğini ifade etti.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,73 artışla 43.387,00 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 yükselişle 3.699,50 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,13 kayıpla 25.231 puanda seyrediyor.

Öte yandan, Güney Kore ve Hindistan'da resmi tatil sebebiyle işlem yapılmıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Japonya, Finans, Borsa, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü Kız kardeşini taciz eden şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Jhon Duran’ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş Jhon Duran'ın attığı gole Ali Koç bakın nasıl tepki vermiş
Hollanda’da sıcak hava balonu çakıldı Ölü ve yaralılar var Hollanda'da sıcak hava balonu çakıldı! Ölü ve yaralılar var
Savcılık, Özel’in iddialarına yönelik soruşturma başlattı Savcılık, Özel'in iddialarına yönelik soruşturma başlattı
Özgür Özel’in iddiaları sonrası Mücahit Birinci’den jet açıklama Özgür Özel'in iddiaları sonrası Mücahit Birinci'den jet açıklama
Manchester City, Donnarumma ile anlaştı Manchester City, Donnarumma ile anlaştı
Bahçeli’den AK Parti’ye anlamlı hediye Yine sayılarla mesaj verdi Bahçeli'den AK Parti'ye anlamlı hediye! Yine sayılarla mesaj verdi
Özel’in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç’tan ilk yorum Özel'in gündemi sarsan iddiasına Adalet Bakanı Tunç'tan ilk yorum
Süper Lig’den düşen takım FIFA tarihine geçti Süper Lig'den düşen takım FIFA tarihine geçti
Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı Göğüs ağrısıyla hastaneye gitti, göğsünde 8 yıldır bıçakla yaşadığı ortaya çıktı!
Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı Evden kanlı zıbın ele geçirildi Annesinin darbettiği 1 aylık bebek koruma altına alındı! Evden kanlı zıbın ele geçirildi

07:27
İBB operasyonunda yeni dalga Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
İBB operasyonunda yeni dalga! Beyoğlu Belediye Başkanı dahil 42 kişi gözaltında
09:41
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
Özlem Çerçioğlu, bir dönem konuşma metnini yırtan Seda Sarıbaş ile aynı karede
09:54
Bakan Şimşek ’Tarihi zirve’ diye duyurdu: 174,4 milyar dolara yükseldi
Bakan Şimşek 'Tarihi zirve' diye duyurdu: 174,4 milyar dolara yükseldi
08:48
Naci Görür’den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
Naci Görür'den ürküten deprem sözleri: İstediğiniz kadar dua edin, durduramazsınız
08:10
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
Bir domuz eti skandalı daha: Bakanlık listeyi güncelledi, aynı marka ikinci kez ifşa oldu
14:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özlem Çerçioğlu’na yönelik eleştirilere sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özlem Çerçioğlu'na yönelik eleştirilere sert tepki
14:52
Galatasaray’da beklenen ayrılık
Galatasaray'da beklenen ayrılık
14:49
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
Uçakta koltuğunu tekmeleyen çocuğu uyaran kadın saldırıya uğradı
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e 1 milyon TL’lik dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e 1 milyon TL'lik dava
14:25
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
Ezgi Apartmanı davasının firari sanıkları Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel yakalandı
14:23
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
Mücahit Birinci ile Nedim Şener arasında küfürlü tartışma
14:13
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
Ünlü şarkıcı, yeni albümünün kapak resmi için küvette poz verdi
14:13
İş insanı Halit Yukay’ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
İş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında günler sonra ilk iz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2025 10:33:15. #7.12#
SON DAKİKA: Asya Borsalarında Pozitif Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.